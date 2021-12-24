Akşam Postası | 24 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurun üzerindeki köpük bir günde gitti -Devamını oku...

Merkez Bankası yeni kur seviyesini duyurdu -Devamını oku...

Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor -Devamını oku...

İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına zam! -Devamını oku...

İzmir'de korkunç olay! 3 çocuk yangında hayatını kaybetti -Devamını oku...

Pitbull dehşeti yaşayan Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında açıklama! -Devamını oku...

Metro inşaatında heyecanlandıran buluş: Tam 5 bin 500 yıllık... -Devamını oku...

Yolsuzluktan hapiste yatan eski devlet başkanını affettiler! -Devamını oku...

NATO’dan Rusya’ya: Diyalog var taviz yok -Devamını oku...

Omicron için çarpıcı araştırma: Aşıların etkisini azaltıyor -Devamını oku...

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sezer Dermenci ile geçen günlerde Maldivler’de nikah masasına oturan İvana Sert, Türkiye’ye döndü. Ünlü isimden flaş bebek açıklaması geldi! - Devamını oku...

Dün hayata gözlerini yuman Faruk Tınaz’ın ölüm haberi sanat dünyasında büyük bir sarsıntı oluşturdu. Faruk Tınaz’ın ölümünün ardından eşi ünlü sanatçının ölümüyle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban ile aşk yaşayan İlayda Şeker Instagram sayfasından estetiksiz olduğu bir kareyi paylaştı. Birçok kullanıcı İlayda Şeker’in paylaşımında filtre olduğunu ileri sürdü. - Devamını oku...

Eski manken ve model Demet Şener, Instagram sayfasından paylaştığı bir gönderiyle sevenlerini üzdü. Demet Şener, çevresindekilere uyarıda bulundu. - Devamını oku...

Kısa sürede fenomen olan hem reyting hem de sosyal medyada zirvede olan Yargı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. - Devamını oku...





Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt! -Devamını oku...

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