Akşam Postası | 24 Aralık 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurun üzerindeki köpük bir günde gitti! Merkez Bankası yeni kur seviyesini duyurdu. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına zam! Daha fazlası için Akşam Postası.
24 Aralık 2021, Cuma 17:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurun üzerindeki köpük bir günde gitti -Devamını oku...
Merkez Bankası yeni kur seviyesini duyurdu -Devamını oku...
Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor -Devamını oku...
İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına zam! -Devamını oku...
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Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sezer Dermenci ile geçen günlerde Maldivler’de nikah masasına oturan İvana Sert, Türkiye’ye döndü. Ünlü isimden flaş bebek açıklaması geldi! - Devamını oku...
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