Akşam Postası | 24 Ekim 2021

Marmara Belediyeler Birliği, risk haritası çıkardı! Deprem, müsilaj, su kıtlığı... Devamını oku...

Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı. Devamını oku...

Karla karışık yağmur ve kar yağışı geliyor! Devamını oku...

Yer: Ordu! Kuran-ı Kerim'den konfeti yapıp sahaya attılar! Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Artık vatandaşlar e-Devlet kapısından halk eğitim kurs belge ve sertifikalarını alabilecek. Devamını oku...

İsrail Savunma Bakanı'ndan gizemli ziyaret! Ülkenin ismini bile açıklamadılar. Devamını oku...

Alec Baldwin’n dahil olduğu ölümlü kazanın sorumluları belli oldu. Devamını oku...

Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan bölgesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaralandı. Devamını oku...

En çok aranan uyuşturucu kaçakçılarındandı! Escobar'dan sonraki en büyük darbe! Otoniel yakalandı...Devamını oku...

'Çocuk gelin' rolüyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu geçen yıllarda kendisinden 48 yaş büyük 82 yaşındaki ABD'li Patrick Grady ile evlenmişti. Bu evlilik uzun süre gündemde kalmıştı. Ünlü oyuncu yine evliliğiyle gündemde. Devamını oku...

TikTok videolarıyla tanınan fenomen Ece Ronay klibinde Mehmet Eli Erbil'i oynatmış ve daha sonra da ünlü şovmenin kendisini taciz ettiğini açıklamıştı. Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay olayın ardından birbirlerini dava etti. Olaya Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil olunca Ece Ronay çıldırdı. Devamını oku...

Kuzey Yıldızı dizisiyle ününe ün katan ve en son Uzak Şehrin Masalı adlı dizide rol alan Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile romantik pozlarını paylaştı. Devamını oku...

80'li yıllara damgasını vuran ve Türk müziğinin usta isimlerinden biri olan Füsun Önal bikinili pozunu paylaştı. Ünlü sanatçının bikinili paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Devamını oku...

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı model Ireland Baldwin, babasının yanlışlıkla öldürdüğü yönetmenle ilgili paylaşımda bulundu. Devamını oku...

Alanyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Bedava galibiyet isteyenler... - Devamını oku...

Berke Özer Süper Lig'de ilk defa Fenerbahçe forması giyecek - Devamını oku...

Beşiktaş Galatasaray derbisinde tribünde 20 bin taraftar olacak - Devamını oku...

Derbi öncesi prim savaşları! İki yönetim de miktarı belirledi - Devamını oku...