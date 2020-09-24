Akşam Postası | 24 Eylül 2020

Gündem

Marmara 4.2 büyüklüğünde deprem ile sallandı. -Devamını oku...

81 il valiliğine yeni corona virüs genelgesi gönderildi. -Devamını oku....

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. -Devamını oku...

Ceren Özdemir'in katili Arduç: Gelmekten bıktım, bitirelim. -Devamını oku...

18 yaşındaki genç Furkan Celep, sosyal medyada mesaj bırakarak intihar etti. -Devamını oku...

Dünya

Çin'de corona virüs yasakları kaldırıldı. -Devamını oku...

Magazin

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik'in ilk bebekleri dünyaya geldi. Kızlarına kavuşan çift, sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşım yaptı. - Devamını oku...

Lerzan Mutlu’nun sunduğu ‘Lerzan’la Çok Mutlu’ programında Harika Avcı'nın zor günler geçirdiği ortaya çıktı. Lerzan Mutlu, gözyaşlarına boğuldu. - Devamını oku...

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, sahibi olduğu şahıs şirketi aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olmak suçundan açılan davaya devam edildi. - Devamını oku...

Ali Ağaoğlu içinde şato bulunan Marmaris'teki adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı. - Devamını oku...





Spor

Zlatan Ibrahimovic corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Costel Pantilimon, taksitler ödenmeyince resti çekti. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

T arhana çorbası

arhana çorbası Fırında çupra

Çoban salatası

Sufle

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

Plastik atıkları temizleyen çevreci kuğu





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