Akşam Postası | 24 Eylül 2021

Sağlık Bakanlığı, İzmir’de bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı uygulandığını doğruladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında soruşturma başlattı. Devamını oku...

Hamilelerde koronavirüs vaka sayısı artıyor! 1 haftada 70 anne adayı... Devamını oku...

Tuzla'da kreşteki rezalet görüntülerle ilgili karar verildi. Devamını oku...

MEB duyurdu! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Devamını oku...

SGK harekete geçti ve resmen değişti! 5 gün süreleri var... Devamını oku...

Soğuk algınlığı yaşayıp koronavirüs testi negatif çıkanlar dikkat! Herkes birdenbire hastalanmaya başladı. Devamını oku...

Elbruz Dağı'ndan inemeyen 5 dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Devamını oku...

Saçı yanlış kesen kuaföre tazminat cezası! Devamını oku...

Suriye'de ölenlerin sayısı! Birleşmiş Milletler açıkladı. Devamını oku...

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan Berfu Yıldız Yenenler yarışmada 4. Seçilmişti. Berfu Yıldız Yenenler daha sonra 2019 senesinde hayatını komedyen Eser Yenenler ile birleştirdi. Güzel manken, önceki gün katıldığı programda aldatma itirafıyla gündeme geldi. posta.com.tr/eser-yenenlerin-esi-berfu-yildiz-yenenlerden-aldatma-itirafi-haber-fotograf-2379136" target="_blank"> Devamını oku...

Son günlerde Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Tarkan, dört yıl önce paylaşıp, kısa süre sonra sildiği üstsüz fotoğrafla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Devamını oku...

Kylie Jenner'ın eski dostu Jordyn Woods iddialı instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Transparan elbise ile fiziğini sergileyen Jordyn cesur pozlarıyla gündeme geldi. Devamını oku...

Barbadoslu milyarder şarkıcı ve modacı Rihanna (33) iç giyim markası Savage Fenty’nin yeni koleksiyonu için en ünlü modellerle bir defile yaptı. Emily Ratajkowski (30) Irina Shayk, Cindy Crawford gibi süper modellerin olduğu şovda her yaş ve bedenden modeller de yer aldı. Devamını oku...

Şarkıcı Pınar Eliçe cilt kanserine yakalandığını duyurdu. Estetik operasyonu için doktora giden Eliçe yapılan tetkiklerin ardından kanser olduğunu öğrendi. Devamını oku...

Beşiktaş, Altay maçı öncesi kadrodan fire vermeye devam ediyor. Sakatlar ve cezalıların ardından maç kadrosundan çıkarılan son isim solunum yolu enfeksiyonu kapan Montero oldu. - Devamını oku...

Galatasaray'dan Omar açıklaması: Oyuncumuz bugün atletik performans ekibimiz ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. - Devamını oku...

Tahir Kıran'dan sürpriz Emre Belözoğlu çıkışı: Bu kapıdan içeri giremez - Devamını oku...