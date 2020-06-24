Akşam Postası | 24 Haziran 2020

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı uzatmalarıyla ilgili, "Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim, bizi eleştirirdi" dedi. -