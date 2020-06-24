Akşam Postası | 24 Haziran 2020
Günün öne çıkan tüm gelişmeleri Akşam Postası'nda. Akşam Postası her akşam 18:00-18:30 civarı buralarda oluyor. Galiba birbirimize alıştık artık! İşte günün haberleri.
24 Haziran 2020, Çarşamba 17:36 Son Güncelleme:
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Gündem
- Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde olacak? Kısıtlama günü marketler açık mı? Devamını oku...
- Düğün törenleri için kurallar belli oldu. Devamını oku...
- ÖSYM'den YKS'ye girecekler için saat uyarısı. Devamını oku...
- İstihdam kalkanı paketi, 25 yaş altı ile 50 yaş üzerine esnek çalışma imkânı sağlayacak. Devamını oku...
- Bakan Koca'nın işaret ettiği İzmir için bu karar bir ilk! Devamını oku...
- Corona şüphesiyle hastaneye götürülen 9 yaşındaki Aras lösemi olduğunu öğrendi. Devamını oku...
- "Kan grubu 'A' olanlar coronadan daha çok etkileniyor" iddiası doğru mu? Uzman açıkladı. Devamını oku...
- Salgında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Devamını oku...
Dünya
- Klimayı çalıştırmak için solunum cihazının fişi çekilen corona virüs hastası öldü. Devamını oku...
- Corona virüs nedeniyle 102 gün ayrı kalan yaşlı çiftin kavuştuğu an sosyal medyada ilgi gördü. Devamını oku...
- Pakistan'da 98 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının sebebi ortaya çıktı.Devamını oku...
- İngiltere medyası duyurdu: Türkiye'den dönenlere karantina kuralı kalkıyor.Devamını oku...
- Google, Polonya'ya 2 milyar dolar yatırım yapacak - Devamını oku...
- NASA bir asteroidi yolundan saptırmak için ona uzay aracıyla çarpacak - Devamını oku...
- Apex Legends mobil cihazlara da gelecek - Devamını oku...
- Yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up, bu yıl ilk kez sadece online başvuru almış ve özgün müzik üreten herkese şans tanımıştı. Yüzlerce katılımcı arasından yapılan halk oylaması sonucunda ilk 10'da yer alan katılımcılar arasından finalist Bubba oldu. - Devamını oku...
- Schmidt Okyanus Enstitüsü Hint Okyanusu’nda 50 metre uzunluğunda bir deniz canlısı bulundu. Söz konusu canlı binlerce yırtıcı su altı kolonilerinden oluşuyor. - Devamını oku...
- Pandemi, insanlığı her geçen gün sosyal hayatta yeni yaratıcı çözümler bulmaya zorluyor. Kanada'da bir yoga stüdyosu, öğrencilerinin sosyal mesafesini korumak için devasa plastik toplar yerleştirdi. Öğrenciler, bu topların içinde yoga yaparak corona virüsten korudu. - Devamını oku...
Magazin
- Pantene Altın Kelebek ödül töreni fragmanı yayınlandı. - Devamını oku...
- Şarkıcı Kenan Doğulu ile aranjör Ozan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu, ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Canan Doğulu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından "Tekrar yaptım!" notuyla yayınladı. - Devamını oku...
- Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde işe başladı! - Devamını oku...
- Bugün Bihter Ziyagil'in ölümünün 10. yılı. Bihter Ziyagil'i biz de bir kez daha anıyoruz. - Devamını oku...
Spor
- Gökhan Gönül Beşiktaş'la 1+1 yıllık anlaşma sağladı - Devamını oku...
- Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı uzatmalarıyla ilgili, "Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim, bizi eleştirirdi" dedi. - Devamını oku...
- Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferini bizzat doğruladı. Çalımbay, Bilal Meşe'ye konuştu. - Devamını oku...
- 60 yaşındaki yaşayan efsane Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'den resmen ayrıldığını açıkladı. 2013 yılından beri Fenerbahçe'yi çalıştıran Obradovic, hem Fenerbahçe basketbol takımını hem de Türk basketbolunu başka bir seviyeye taşıdı. İşte Obradovic'in madde madde Fenerbahçe kariyeri. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
Günün videosu: İstanbul'daki şiddetli yağıştan manzaralar.
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