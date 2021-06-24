Akşam Postası | 24 Haziran 2021

İşte ‘Turkovac’ ile ilgili son gelişmeler… Herkes gönüllü olabilir mi? Devamını oku...

Türkiye’den flaş 'Diagnovir' hamlesi! Dünyanın her yerinden talep var… Devamını oku...

Otoyollarda yeni dönem! Hız limitleri değişiyor, Bakan Soylu duyurdu. Devamını oku...

Esnafa hibe desteği başvuruları uzatıldı: 3000 ve 5000 TL esnaf hibe desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Devamını oku...

Merkel, Avrupa Birliği’nde ortak çıkarlar üzerine iş birliğinin ilerletilmesi için Türkiye ile diyalog gündeminin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Devamını oku...

Çin, Wuhan salgınındaki verileri sildi. Devamını oku...

Müsilaj (deniz salyası) Yunanistan'a da sıçradı. 'Deniz salyası Marmara'dan mı taşındı' sorusunu sordu. Devamını oku...

Babasının hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin ardından Britney Spears sessizliğini bozdu. Çarşamba günü babası Jamie Spears'ın 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin davada konuşan Spears, moralini bozan ve kendisini köleleştirilmiş hissetmesine neden olan bu 'duygusal istismar'ın sona ermesini istedi. Devamını oku...

Bir klinikten çıkarken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin sorularına ayaküstü yanıt verdi. Devamını oku...

Sosyal medya hesabı üzerinden ölmeden mezar yerini ayırtanlara sitem eden şarkıcı Tuğba Ekinci'nin, hemen ardından bikinili pozunu paylaşması dikkat çekti. Devamını oku...

Kürk sevdası ve lüks harcamalarıyla sık sık gündem olan Bülent Ersoy, vücudunda oluşan bir kist nedeniyle hastanelik oldu. Devamını oku...

Pamela Anderson ile Tommy Lee'nin bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ilişkisini anlatan 'Pam & Tommy' dizisinin başrollerini Lily James ve Sebastian Stan üstleniyor. İkili, efsane düğün sahnesi için sahilde bol bol öpüşürken objektiflere takıldı. Devamını oku...

UEFA son dakika kararıyla 2021-2022 sezonunda deplasman golü kuralını kaldırdığını açıkladı. Önümüzdeki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu kural geçerli olmayacak. - Devamını oku...

Aziz Yıldırım son dönemde Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. 2 saati aşkın süren basın toplantısında zaman zaman tansiyon yükseldi. İşte öne çıkanlar... - Devamını oku...

Fenerbahçe'de Ali Koç'la beraber Eyüp Yeşilyurt ve Engin Verel'in de seçimde başkanlığa aday olması bekleniyordu. Eyüp Yeşilyurt 200 imzayı tamamlayamadı ve adaylığı düştü. Engin Verel ise Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının ardından adaylıktan çekildi. Koç, tek aday olacak. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin son dönemde özellikle 1959 öncesi şampiyonluk açıklamalarıyla en çok göze batan ismi Metin Sipahioğlu yeni yönetimde yer almayacağını açıkladı. - Devamını oku...

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yeni yayıncısı EXXEN oldu. - Devamını oku...

Mustafa Reşit Akçay için Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nden bilgilendirme geldi. Akçay'ın durumunda değişiklik olmadığı belirtildi. - Devamını oku...