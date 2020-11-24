Akşam Postası | 24 Kasım 2020

İngiltere'de Premier Lig de dahil olmak üzere tüm spor karşılaşmalarında stadyumlara seyirci alınmaya başlanacak. Maksimum sayı 4 bin olarak belirlenirken maçın oynandığı bölgenin risk durumunu göre bu sayı 2 bin ya da seyircisiz olarak düzenlenecek.