Akşam Postası | 24 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden istifa etti. Bakan Koca, 12 bin sağlık personelinin mülakatsız alınacağını duyurdu. Rusya'nın Sputnik V isimli corona virüs aşısının fiyatı belli oldu. Uluslararası uçuşlar öncesi aşı yaptırmak zorunlu olacak. İngiltere'de Premier Lig de dahil olmak üzere tüm spor karşılaşmalarında stadyumlara seyirci alınmaya başlanacak. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
24 Kasım 2020, Salı 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Bülent Arınç istifa etti. Devamını oku...
- Bahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki: Bu kendini bilmezin maksadı nedir? Devamını oku...
- Bakan Koca, 12 bin sağlık personelinin mülakatsız alınacağını duyurdu. Devamını oku...
- Altın fiyatları gece saatlerinde dibi gördü. Devamını oku...
- Eşinin kerpetenle tırnaklarını çeken caniye istenen ceza netleşti. Devamını oku...
- Adnan Polat'ın "Dolandırıldım" dediği davada karar çıktı. Devamını oku...
- Kısıtlamalar ne kadar sürmeli? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi. Devamını oku...
- Meteoroloji illeri sayıp uyardı: Kar yağacak. Devamını oku...
- Ortaköy Mezarlığı'nda coronadan ölenler için yeni mezarlar açılıyor. Devamını oku...
- Minibüs şoförü, numarasını alana kadar kadın yolcuyu minibüsten indirmedi. Devamını oku...
- Hatay'da, 13 yaşındaki kıza tecavüz eden sapıklar ceza alacağını duyunca firar etti. Devamını oku...
Dünya
- Rusya'nın Sputnik V isimli corona virüs aşısının fiyatı belli oldu. Devamını oku...
- Uluslararası uçuşlar öncesi aşı yaptırmak zorunlu olacak. Devamını oku...
- Melania Trump'ın son kez katıldığı törende mutluluğu dikkat çekti. Devamını oku...
- Trump, ABD seçimini kaybettiğini sonunda kabul etti. Devamını oku...
- ABD'li uzman: Libya'daki savaşı Türkler kazandı. Devamını oku...
Magazin
- Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan ismi Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden açıkladı. Devamını oku...
- Manken ve sunucu Özge Ulusoy, Victoria Beckham'ın ikonik pozunu vererek sosyal medya hesabından paylaştı. Ulusoy'un "Victoria, işine bak kardeşim!" notunu düştüğü gönderiye takipçilerinden ilgi gördü. Devamını oku...
- Arap oyuncu İman Casablanca, Fas’ta ve Fransa’da yayınlanan Hola dergisine kapak oldu. Casablanca, Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdırdı. Devamını oku...
Spor
- Sadi Tekelioğlu, Abdülkadir Ömür'ü eleştirerek, "Yusuf'un yarısı kadar çalışmıyor" dedi. - Devamını oku...
- Alberto Cueva eşinin paylaşımının ardından kadro dışı kaldı. Cueva'nın eşi teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yu 'Güney Amerikalılarla sorunu olmakla' itham etmişti. - Devamını oku...
- Muğdat Çelik'ten şike iddialarına cevap: Futbolcu ha şike yapmış ha karısını satmış. - Devamını oku...
- İngiltere'de Premier Lig de dahil olmak üzere tüm spor karşılaşmalarında stadyumlara seyirci alınmaya başlanacak. Maksimum sayı 4 bin olarak belirlenirken maçın oynandığı bölgenin risk durumunu göre bu sayı 2 bin ya da seyircisiz olarak düzenlenecek. - Devamını oku...
- İzmir ekibi Göztepe'de Andre Poko takımdan gönderildi. Oyuncunun "sözleşmeyi ağır şekilde ihlal ettiği" bildirildi. Milli takıma giden Poko, uzun süre Türkiye'ye dönmemişti. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Fasulye çorbası
- İmambayıldı
- Şehriyeli bulgur pilavı
- Ispanaklı kek