Türkiye Akşam Postası | 24 Kasım 2020

Akşam Postası | 24 Kasım 2020

Türkiye

Akşam Postası | 24 Kasım 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden istifa etti. Bakan Koca, 12 bin sağlık personelinin mülakatsız alınacağını duyurdu. Rusya'nın Sputnik V isimli corona virüs aşısının fiyatı belli oldu. Uluslararası uçuşlar öncesi aşı yaptırmak zorunlu olacak. İngiltere'de Premier Lig de dahil olmak üzere tüm spor karşılaşmalarında stadyumlara seyirci alınmaya başlanacak. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.

24 Kasım 2020, Salı 17:51 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Fasulye çorbası 
  • İmambayıldı
  • Şehriyeli bulgur pilavı 
  • Ispanaklı kek

Tarifler için tıklayın

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