Akşam Postası | 24 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensini Ankara'da resmi tören ile karşıladı. Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak. Devamını oku...

Emniyet, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle eden, halkı sokağa çağıran içerikler paylaşan 271 sosyal medya hesabıyla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Devamını oku...

3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek? İşte olası yeni maaşlar… Devamını oku...

Müslüme'yle Adli Tıp'tan şok açıklama! '3 yaşındaki çocuk için bu mümkün değil' Devamını oku...

İlaç tedarikindeki aksamayla ilgili denetleme! Sağlık Bakanlığı 144 eczaneyi tespit etti. Devamını oku...

Benzine zam geldi! Motorin ve LPG'ye de zam geldi! İşte fiyatlar... Devamını oku...

İsveç'te Magdalena Andersson tarihe geçti! Ülkenin ilk kadın başbakanı oldu. Devamını oku...

Çinli moda fotoğrafçısı Man Chen'in dünyaca ünlü Dior sergisi için çektiği fotoğraflarda Çinlileri küçük gözlü gösterdiği için tepki gördü. Fotoğrafçı Chen özür dilemek zorunda kalırken Dior ise konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Devamını oku...

Tepkiler İran'ı durduramadı! 25 yaşındaki genç idam edildi. Devamını oku...

Einstein'ın formül defteri satıldı! Tam 170 milyon...Devamını oku...

Geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalan ve bir süredir tedavi gören şarkıcı Şimal, sağlık durumuyla alakalı son bilgiyi Instagram sayfasından sevenleriyle paylaştı. - Devamını oku

Oyuncu Ayşegül Çınar’ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, geçtiğimiz aylarda yemek yemek için gittikleri bir mekanda güvenlik görevlileriyle tartışmış ve olay yerine gelen kolluk kuvvetlerine de saldırdıkları iddia edilmişti. Ünlü çift için mahkeme kararını verdi. - Devamını oku

Kamuoyunda 'Reymen' olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş’a mahkemeden kötü haber geldi. Reynmen bir organizatörden konser için aldığı parayı tazminatıyla geri ödeyecek. - Devamını oku

Bir süredir Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Özaslan öyle bir fotoğraf paylaştı ki, on binlerce beğeni geldi. - Devamını oku

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sakatlığı nedeniyle Ajax maçında yok. - Devamını oku...

Ahmet Ağaoğlu açıkladı! 14 Süper Lig kulübünden ortak anlaşma. - Devamını oku...

Derbide sakatlanan Mesut Özil, Olmypiakos maçında yok. - Devamını oku...

Benzema ile Valbuena arasındaki şantaj davası sonuçlandı: Ertelemeli hapis ve para cezası. - Devamını oku...

Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi yorumu: Marsilya maçının önüne hiçbir şeyi geçirmeyeceğim. - Devamını oku...