Akşam Postası | 24 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! AK Parti'de tarihi gün, Erdoğan yeniden genel başkan! Merakla bekleniyordu! İşte isim isim AK Parti’nin yeni MKYK listesi. AK Parti'de 22 isim liste dışı kaldı. İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji açıkladı. Daha fazlası için Akşam Postası.
24 Mart 2021, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
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- Erdoğan yeniden genel başkan! AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı -Devamını oku..
- Merakla bekleniyordu! İşte isim isim AK Parti’nin yeni MKYK listesi… -Devamını oku..
- AK Parti MKYK'da Binali Yıldırım'ın yeni görevi de belli oldu -Devamını oku..
- AK Parti'de 22 isim liste dışı kaldı -Devamını oku..
- İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji açıkladı -Devamını oku..
- Koronavirüse yakalanmıştı! Doktor Mehmet Kadir Göktürk'ten acı haber... -Devamını oku..
- MSB, Seferihisar'dan sıcak görüntüleri paylaştı -Devamını oku..
- Şoke eden olay! Okul müdürü sulama havuzunda ölü bulundu -Devamını oku..
- Joe Biden'ın 2 köpeği eğitimin ardından Beyaz Saray'a döndü -Devamını oku..
- Nijerya koronavirüse karşı iki yerli aşı geliştirdiğini açıkladı -Devamını oku..
- Yanardağın patlama anını drone ile kaydettiler -Devamını oku..
- Silvio Berlusconi hastanede -Devamını oku..
- Elon Musk duyurdu: Bitcoin ile Tesla alabileceksiniz -Devamını oku..
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- Hatayspor yöneticisinden ilginç açıklama: Boupendza 3 İrfan Can eder! - Devamını oku...
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- Beşiktaş UEFA'dan 'gelirin yüzde 15'ine el koyma' cezası aldı - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- ŞEHRİYE ÇORBASI
- TAVUK SOTE
- HAVUÇ TARATOR
- ŞEKERPARE