Akşam Postası | 24 Mayıs 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
24 Mayıs 2020, Pazar 17:49 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı. Devamını oku...
Soylu bayramı asker ve polislerle kutladı. Devamını oku...
Kısıtlı cemaat ile bayram namazı kılındı. Devamını oku...
Şentop, 'Meclis neden açılmıyor?' eleştirilerini yanıtladı. Devamını oku...
Milli boksör kız arkadaşını öldürdü. Devamını oku...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşme nasıl olacak?. Devamını oku...
Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk yatına taciz ateşi. Devamını oku...
Bayram sessizliği havadan görüntülendi. Devamını oku...
Bingöl'de 35 gün sonra ilk vaka. Devamını oku...
Akar: Tacizlerin izahı mümkün değil. Devamını oku...
17 Ağustos depreminin izi böyle silindi. Devamını oku...
Dünya
Kim Jong-un tekrar ortaya çıktı. Devamını oku...
Rusya'dan sevindirici haber geldi. Devamını oku...
İran'da 5.2'lik deprem. Devamını oku...
Boris Johnson'un başdanışmanı istifa edebilir. Devamını oku...
Magazin
Seda Sayan, TC kimlik numarasını istediği 2 sevgili adayının evli çıktığını söyledi. - Devamını oku...
9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla canlı yayınında bayramlaştı. Büyük çocuklarına 100’er dolar, küçüklere ise 200 TL dağıttı. - Devamını oku...
Didem Kınalı: Hiçbir mesleği olmayanlar çok iyi yerlerde. - Devamını oku...
İrem Derici: 10 milyonum olsa müziği bırakırım. - Devamını oku...
Günün menüsü
- Düğün çorbası tarifi
- Pilavlı karnıyarık tarifi
- Havuç tarator tarifi
- Burma baklava tarifi