Akşam Postası | 24 Mayıs 2021

Kredi borcu olanlar dikkat! Borçlar yeniden yapılandırılıyor! Kredi kartı, vergi borcu...Devamını oku...

Ödemeler bugün başlıyor! Bakan duyurdu, 2,7 milyon kişiye... Devamını oku...

Gözaltına alınmamak için Taksim Meydanı'nda çırılçıplak soyundu. Devamını oku...

Karadeniz'de verilecek yeni müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den açıklama: Haziran'ı bekleyelim. Devamını oku...

İstanbul'da kripto para satan 115 Çinli gözaltına alındı. Devamını oku...

Büyük vahşet! Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni kafasını tencerede sakladı. Devamını oku...

İddiaya göre trafik sigortalarına yüzde 20 düzeyinde zam gelecek. Devamını oku...

Düğün yasağından kaçmak için uçakta evlendiler! 161 kişi bilet aldı. Devamını oku...

Kripto para çıkışları gündem olan Elon Musk'tan yeni açıklama: İnsanlık yok olacak. Devamını oku...

Suudi Arabistan koronavirüs salgını nedeniyle hac kurallarını ve kontenjanı içeren bir genelge paylaştı. Devamını oku...

Çin'de maratonda 21 sporcu donarak hayatını kaybetti. Devamını oku...

Burak Sergen’in yaşadığı zorlu hastane süreci sona erdi. Sergen taburcu oldu. Devamını oku...

Sosyal medya sayfasından yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Merve Boluğur, YouTube sayfasından yayınlandığı video ile dikkat çekti. - Devamını oku...

Hadise'nin ayrılacağını açıkladığı ‘O Ses Türkiye' jüri koltuğu için Acun Ilıcalı'nın Gülşen'le görüştüğü öne sürüldü. - Devamını oku...

Açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile 'evli gibi' olduklarını söylemişti. "Benden ayrılırsa tektaşları ve beştaşları geri vermem" diyen şarkıcı, sosyal medya hesabından ilişkilerinin bittiğini duyurdu. - Devamını oku...

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, seyahat için gittiği Amerika dönüşünde uçakta rahatsızlanmış, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 4 gündür hastanede tedavi gören Simge'den sevindiren haber geldi. - Devamını oku...

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile meslektaşı olan eşi Sinem Kobal, 2020 Ekim ayında ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Bir bebek bezi firması Lalin’in reklamlarda oynaması için bir milyon TL teklif etti. - Devamını oku...

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman ikilisinden sevindiren haber geldi. - Devamını oku...

Eski sevgililer Hakan Altun ve Gonca Vusleteri'nin başı bir türlü dertten kurtulmadı. Hakan Altun ve Gonca Vuslateri hastanelik oldu. İkili zor günleri neyse ki atlattı. Yoğun bakımda yatan Hakan’ın hastalanmasına çok üzülen Gonca'dan flaş bir hamle geldi... - Devamını oku...

TFF Başkanı Özdemir'den yabancı sınırı ve takım sayısı hakkında açıklama geldi. - Devamını oku...

Luis Enrique Sergio Ramos'u İspanya Milli Takımı'na almadı. Ramos, EURO 2020'de oynayamayacak. - Devamını oku...

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Jürgen Klinsmann ile bizzat görüştüğü iddialarını yalanladı. - Devamını oku...

Milli oyuncu Kenan Karaman, 3 yıldır formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'la yollarını ayırdığını açıkladı. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki takım kaptanının Mesut Özil olacağı iddia edildi. - Devamını oku...