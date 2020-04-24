Akşam Postası | 24 Nisan 2020

Gündem

Bakan Koca "Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" deyip bir ilimizi işaret etti. Devamını oku...

Salgında 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı.Devamını oku...

İzmir'te corona virüs temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı.Devamını oku...

İnsanlar neden corona hastası yakınlarına sosyal medyadan bağışçı arıyor?Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı ramazan ayında alınması gereken corona virüs tedbirlerini açıkladı. Devamını oku...





Dünya

Yapılan araştırmalar sonucunda corona virüsün vücuda giriş kapısı ortaya çıktı. Devamını oku...

Dünya Sağlık Örgütü yanlışlıkla, Çin'de yapılan denemenin sonuç vermediğine ilişkin belgeleri yayımladı. Devamını oku...

Rus doktor açıkladı: Genç hastaların solunum cihazına ihtiyacı var.Devamını oku...

İspanya'da corona virüste 33 gün sonra bir ilk yaşandı.Devamını oku...

Magazin

Mert Fırat ve Tuğrul Tülek, canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. -Devamını oku...

Khloe Kardashian eski sevgilisinden bebek sahibi olacak. - Devamını oku...

Özkan Uğur kanser tedavisi görüyor. -Devamını oku...

Simge Sağın evinde ‘Anti Gravity Yoga’ ile form tutuyor. -Devamını oku...





Spor

Burak Yılmaz, Çin'de gittiği hayvan pazarı deneyimini anlattı -Devamını oku...

Yılport Samsunspor'un 34 yaşındaki futbolcusu Ahmet Altın'ın babası Ali Altın corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Rıza Çalımbay: "Mer Haka nve Emre başka takımla anlaşmış olsalar bile ligin geri kalanında iyi oynamak zorundalar" -Devamını oku...

Ryan Donk'un büyük annesi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti -Devamını oku...

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat yayında en iyi ilk 11'ini yaptı: Melo var, Alex yok -Devamını oku...

İftar menüsü

"İftara ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Domates çorbası tarifi

Humuslu tabuleli köfte tarifi

Perde pilavı tarifi

Ağlayan kek tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.