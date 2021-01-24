Akşam Postası | 24 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili gelişmeler yaşandı. Bakan Koca, 6.5 milyon doz aşı pazartesi sabahı ülkemizde olacağını açıkladı. İstanbul’da çarşamba ve perşembe günü yeniden kar bekleniyor. Daha fazlası için Akşam Postası.
24 Ocak 2021, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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Gündem
- Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili gelişme: Limana demirledi. Devamını oku...
- Bakan Koca: 6.5 milyon doz aşı pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Devamını oku...
- İstanbul’da çarşamba ve perşembe günü yeniden kar bekleniyor. Devamını oku...
- Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artışla ilgili net cevap. Devamını oku...
- Çalışan anneler yarım mesai yapıp tam maaş alacak. Devamını oku...
- Boşanan çiftin yaptırdığı test herkesi şaşırttı: Bir baba iki DNA. Devamını oku...
- Herkes memleketinde yaşasa Türkiye'de en kalabalık il hangisi olurdu? Devamını oku...
- Restoran ve kafelerin açılması için bir şart var.Devamını oku...
- 6.5 milyon doz aşı daha yarın Türkiye’de olacak. Koronavirüs aşısında ikinci grupta kimler var? Devamını oku...
Dünya
- Türkiye'de üretilecek olan Rus aşısı Sputnik V için açıklama. Devamını oku...
- Biden göreve geldi, Rusya ile ilk kriz yaşandı. Devamını oku...
- Güney Kıbrıs’ta telefonlara gönderilen koronavirüs mesajı panik yarattı. Devamını oku...
Magazin
- Oyuncu Ümit Erdim, 4 yıl önce Kayseri'deki bir kafenin sosyal medya reklamı için çektirdiği görüntülerin şehrin havalimanının girişindeki dev billboardda izinsiz kullanılması nedeniyle şikayetçi olması üzerine açılan davada ifade verdi. Devamını oku...
- ‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisinde rol alan Aleyna Tilki, anne evinden ayrıldı. Devamını oku...
- Hollywood'un yaşadığı zorlukları kısa sürede geride bırakmasını bilen en neşeli oyuncularından biri olan Jennifer Garner, önceki gün sokakta dans ederken görüntülendi. Devamını oku...
- Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutladı. Subaşı, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.Dj Guido Senia’dan ayrıldıktan sonra Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikte verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Devamını oku...
- Ünlü oyuncu Keira Knightley, artık erkeklerin yönettiği seks sahnelerinde yer almayacağını açıkladı. Devamını oku...
Spor
- Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, önemli oyuncularından Fode Koita'yı kadro dışı bıraktı. Koita ile devre arasında yollar ayrılabilir. - Devamını oku...
- Burak Yılmaz'ın Mesut Özil yorumu eleştirildi: İşte Ali Koç, Yılmaz Vural, Hikmet Karaman, Uğur Meleke gibi isimlerin eleştirileri. - Devamını oku...
- Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal 30 yaşına bastı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ekşili köfte çorbası
- Lazanya
- Havuç tarator
- Havuçlu kek
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