Akşam Postası | 24 Ocak 2022

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yarın 04.00'e kadar, tüm otogarlarda araç çıkışları ise yarın saat 08.00'a kadar durduruldu. AVM'lerin kapanma saati değişti. Devamını oku...

Emeklilerin zam farkları yatıyor! Bakanlık tarihi açıkladı! Hesaplara ve PTT'ye... Devamını oku...

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Geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası zor günler yaşayan Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik bir süredir tedavi görüyordu. Fatma Girik bu sabah saatlerinde yaşamını kaybetti. Fatma Girik'in ölüm nedeniyle alakalı tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi. Öte yandan Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu. Devamını oku...

Ankara'da yoğun kar yağışına yakalanan oyuncu Tamer Karadağlı, aracının hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptı. Oyuncu duran araca çarptığı için aracın sahibini bulamadı. Hal böyle olunca çareyi sosyal medyada aradı. Devamını oku...

Birbirlerini kilo vermek için sürekli motive eden ve çeşitli yöntemler deneyen Enis Arıkan ve Ezgi Mola pek bir sonuç alamadı. Detoks kampından spora kadar zayıflamak için her şeyi deneyen iki yakın arkadaş, yeni bir yönteme başvurdu. Bu yöntemle 1.5 ayda Enis Arıkan 10 kilo, Ezgi Mola ise 6 kilo verdi! İşte Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme sırrı... Devamını oku...

Oyuncu Bülent Şakrak’ın annesi Meral Şakrak dün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun annesi bugün son yolculuğuna uğurlandı. Devamını oku...

Beyonce, David Bowie ve Lady Gaga'nın kostümlerini tasarlayan Thierry Mugler hayatını kaybetti. Fransız modacı 73 yaşındaydı. Devamını oku...

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