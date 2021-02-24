Türkiye Akşam Postası | 24 Şubat 2021

Akşam Postası | 24 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 24 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. MEB'den 'Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?' sorusuna yanıt geldi.En çok vaka görülen illerden biri olan Samsun'da kalabalık Vali Dağlı'yı isyan ettirdi. Daha fazlası için Akşam Postası.

24 Şubat 2021, Çarşamba 15:37 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Kremalı mantar çorbası
  • Bezelye yemeği
  • Salçalı makarna
  • Tavuk göğsü tatlısı

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