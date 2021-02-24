Akşam Postası | 24 Şubat 2021

En çok vaka görülen illerden biri olan Samsun'da kalabalık Vali Dağlı'yı isyan ettirdi

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Ashley Judd, (52) Kongo Cumhuriyeti'nde ormanda düşerek bacağını dört yerden kırmıştı. Beş saat sonra bulunup, 55 saatte hastaneye ulaştırılan oyuncu, bacağının hiçbir canlılık belirtisi göstermediğini anlatarak, kendisini sağlığına kavuşturmak için ellerinden geleni yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Devamını oku...

Düşünce gücü, enerji gibi konuları içeren kitaplarıyla bilinen ve bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile konuşulan yazar Metin Hara’nın "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Devamını oku...

Geçtiğimiz ekim ayında özel bir hastanede estetik operasyon geçiren Serenay Sarıkaya'nın, basına sızan "silikon yeniletme işlemi" haberleri sonrası harekete geçtiği ve ünlü oyuncunun şikayeti üzerine bir kişinin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü. Bir detay dikkat çekti. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiada bir detay dikkatlerden kaçmadı. Devamını oku...

Yıldız Tilbe, ağzını yayarak kendi taklidini yapanlara tepki gösterdi. Devamını oku...