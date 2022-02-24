Akşam Postası | 24 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın Ukrayna'ya harekatıyla ilgili açıklama: Kabul edilemez! -Devamını oku...

Tonlarca narenciye Ukrayna'ya sevk edilmeyi bekliyor! -Devamını oku...

Rusya-Ukrayna krizi Türkiye’yi nasıl etkiler? Doğal gaz problemi bekleniyor mu? -Devamını oku...

İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar, Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı -Devamını oku...

Ukrayna'da savaş başladı! Rusya harekat başlattı, kentler bombalanıyor patlama sesleri geliyor... -Devamını oku...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Rus diktatörlüğünün, Ukrayna'ya boyun eğdireceğine inanmıyorum -Devamını oku...

AB ve NATO'dan ortak açıklama: 100'den fazla savaş uçağı teyakkuza geçirildi -Devamını oku...

Emekli general uyardı: İngiltere Rusya ile savaşa girebilir! -Devamını oku...

Rusya'nın saldırısı sonrası Kiev'de halk şehri terk ediyor -Devamını oku...

2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasıyla ismini duyuran ardından skandal olaylarla gündeme gelen Senem Kuyucuoğlu, şu sıralar sakin bir hayat yaşıyor. Son olarak sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Senem Kuyucuoğlu hakkında şaşırtan bir iddia ortay atıldı. - Devamını oku

‘Emret Komutanım’ isimli diziyle milyonlarca kişinin sevgisini kazana Arda Kural, bir dönem yayınlanan ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisinde birlikte rol aldığı Yıldız Asyalı’ya o dönem aşık olduğunu ve aşk acısı çektiğini itiraf etmişti. Arda Kural’ın bu itirafının ardından Yıldız Asyalı’dan yanıt geldi. - Devamını oku

Geçtiğimiz akşam Etiler’de kuaförden çıkarken görüntülenen Gökçe Bahadır 'Sonunda gelinliğimi buldum' dedi. Ünlü oyuncu 25 Şubat'ta İzmir Alaçatı'da evleniyor. - Devamını oku

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde takipçilerine bir krem önerdi. Fiyatının 45 bin TL olduğu görülen krem nedeniyle Yasemin Özilhan sert eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medyada birçok kişi Özilhan'ı ti'ye aldı. Yasemin Özilhan, gelen eleştirilere dayanamadı ve sessizliğini bozdu. - Devamını oku

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine UEFA, flaş toplantı kararı almıştı. Yarın resmen toplanacak olan UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'dan alındığını açıklayacak. - Devamını oku...

Sebastian Vettel'den Rusya açıklaması: Orada yarışmayacağım - Devamını oku...

Lucescu'dan savaş açıklaması: Korkak değilim, burada kalacağım! Umarım bu beyinsizler savaşmayı keser. - Devamını oku...

Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile yollarını ayırdı - Devamını oku...