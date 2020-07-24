Akşam Postası | 24 Temmuz 2020
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24 Temmuz 2020, Cuma 17:47 Son Güncelleme:
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Gündem
Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz. -Devamını oku...
THY kampanyayı bir ay daha uzattı. -Devamını oku...
Samsun'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. -Devamını oku...
Lozan Barış Antlaşması'nın önemi nedir? -Devamını oku...
Bakan Koca: Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da. -Devamını oku...
Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri bugün hesaplarda. -Devamını oku...
Dünya
Belçika'da Cezayirli bir kişi polis tarafından gözaltına alınmasının ardında hayatını kaybetti. Cezayirli kişinini gözaltına alındığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. -Devamını oku...
Çin, ABD'nin Çıngdu'daki başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıkladı. -Devamını oku...
Spor
Şampiyonluk kutlarken evi soyuldu. -Devamını oku...
Magazin
Mel Gibson’ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. - Devamını oku...
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'a 3 milyonluk reklam teklifi - Devamını oku...
Oyuncu Ebru Şahin, kısa sürede son zamanların en gözde oyuncularından biri oldu. Hâl böyle olunca, fiyatını ikiye katladı! - Devamını oku...
Dört yıllık eşi Duygu Kumarki’den boşanan İsmail Hacıoğlu’nun, ‘Çocuk’ dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran’la aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.- Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Beyran çorbası
- Fırında sebze kızartması
- Kepekli makarna
- Galeta unlu tatlı
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün testi
"Devir tasarruf devri" diyen büyüklerimizin sözlerini mi dinliyorsun, yoksa "kaç kere geleceğim dünyaya!" diyerek günün keyfini mi çıkartıyorsun? Ne kadar tutumlu olduğunu görmek istersen hadi teste. Test için tıklayınız.