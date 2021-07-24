Akşam Postası | 24 Temmuz 2021

Dönüş çilesi başladı! Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu… -Devamını oku...

MSB kaynaklarından önemli bedelli askerlik açıklaması -Devamını oku...

iPhone kullanıcılarına gelen 'Evde Kal Türkiye' bildirimine ilişkin ilk açıklama: Özür dileriz! -Devamını oku...

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması! Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? Devamını oku...

Yarbay Turgay Sökmen'in firar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı! -Devamını oku...

Koronavirüste ürküten tablo! Bu iller vaka artışında rekora koşuyor… -Devamını oku...

Kiralık şezlong ve şemsiye fiyatları isyan ettirdi! -Devamını oku...

Büyükşen çifti cinayetinde katillerin hedefinde o vardı! O isim sessizliğini bozdu -Devamın oku...

İsrail'den Türkiye'ye kahve mesajı -Devamını oku...

Avustralya'da delta varyantı tedbiri protestosu! -Devamını oku...

Türkiye'nin Yunanistan sınırında şaşırtan görüntü! ABD tankları... -Devamını oku...

Komşusu ile kavga eden Halil Sezai’den tepki çeken bir açıklama geldi. Halil Sezai, konuyla ilgili konuştu ve yaptığı açıklamalarla bir kez daha akıllara durgunluk verdi. Sezai, 'Kafam güzeldi, gerektiği şekilde dövemedim' dedi. - Devamını oku...

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile tanınan Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi. Akman, Cihangir'de eski sevgilisi Öykü Uslu'yu kapısına dayanarak taciz etti. Eski kız arkadaşının şikayeti üzerine karakola ifade vermeye giden Akman'ın arkadaşları, gazetecilere saldırdı. Sayit Durmaz'ın fotoğraf makinesi ve objektifini de kırdılar. - Devamını oku...

Onur Akay, arabesk müziğin sevilen ismi Tüdanya ile ilgili üzücü haberler verdi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, arabesk müziğine bir dönem damga vuran ünlü şarkıcı Tüdanya'nın gırtlak kanseri olduğunu ve gırtlağının alındığını duyurdu. - Devamını oku...

Şarkıcı Yusuf Güney taksi şoförüyle gerginlik yaşadı. Köprü trafiğine girmek istemeyen taksiciyle kavga eden Güney, o anları Instagram'dan paylaştı. - Devamını oku...

Bülent Serttaş 4 ay önce katıldığı İbo Show’da dansöz Didem oynarken kafasını çevirmiş ve gözünü kapatmıştı. Şarkıcı yeni klibi ‘Akdeniz’de bu durumun tam tersi bir görüntü verdi. Bu durum günlerce gündeme damga vurmuştu. Bülent Serttaş, şimdilerde büyük bir şok yaşadı. Şarkının klibi, ‘erotik içerikler’ iddiasıyla gelen şikayetlerin ardından yayından kaldırıldı. - Devamını oku...

RB Leipzig'de Marcelo Saracchi'nin çapraz bağları koptu! -Devamını oku...

Rukiye Yıldırım yarı finalde -Devamını oku...

Olimpiyatlarda Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'un başarısı -Devamını oku...