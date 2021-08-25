Türkiye Akşam Postası | 25 Ağustos 2021

Akşam Postası | 25 Ağustos 2021

Türkiye

Akşam Postası | 25 Ağustos 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Erdoğan'dan flaş açıklama: Artık izin vermeyeceğiz! Antalya’da yanan ormanlarda dikkat çeken gelişme! ‘Sırrını çözmeye çalışıyoruz’ Meteoroloji'den Marmara için sıcaklık uyarısı. Daha fazlası için Akşam Postası...

25 Ağustos 2021, Çarşamba 17:47 Son Güncelleme:
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Erdoğan'dan flaş açıklama: Artık izin vermeyeceğiz! -Devamını oku...

Zonguldak'ta cami inşaatına asılan 'yeşil' bayrakla ilgili soruşturma! -Devamını oku...

Manisa'nın Kula ileçesinde yangın! -Devamını oku...

Antalya’da yanan ormanlarda dikkat çeken gelişme! ‘Sırrını çözmeye çalışıyoruz’ -Devamını oku...

İçişleri duyurdu! 'Suikastçı' terörist etkisiz hale getirildi -Devamını oku...

Meteoroloji'den Marmara için sıcaklık uyarısı -Devamını oku...

5 aylık bebeğini rehin alıp, evi ateşe verdi -Devamını oku...

Merkel'den Taliban için flaş çağrı -Devamını oku...

Şehir meydanına astılar! Şok poster! Taliban 'pes' dedirtti -Devamını oku...

Geçtiğimiz hafta Ankara’da beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’dan güzel haber geldi. Akusta, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı. - Devamını oku

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkı çıkaran Aleyna Tilki, kardeşiyle alakalı bir yoruma isyan etti. - Devamını oku

Bir dönem yayınlanan ‘Adını Feriha Koydum’ isimli dizide ‘Rıza’ karakterine hayat veren Metin Çekmez hayata gözlerini yumdu. Metin Çekmez bir süredir Aydın’da kanser tedavisi görüyordu. - Devamını oku

Yakın arkadaşlarıyla birlikte sıcak havanın tadını çıkaran Hande Erçel, bikinili paylaşımıyla dikkat çekti. - Devamını oku

Fatih Terim'den ayrılık açıklaması! -Devamını oku...

'Ronaldo'nun bavulu hazır' Transfer için beklenen hamle -Devamını oku...

Fenerbahçe'de işler değişti! Mesut Özil bile... -Devamını oku...

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