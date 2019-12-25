Akşam Postası | 25 Aralık 2019

Gündem

Eski CHP Milletvekili iş adamı Sinan Aygün'ün ortaya attığı "Mansur Yavaş rüşvet istedi" iddiasının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili parti kurmaylarına "Bu konu bizim meselemiz değil. O polemiğe girmeyin" dedi. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sürpriz bir ziyaretle Tunus'a gitti. Erdoğan: "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor" dedi. Devamını oku...

MHP lideri Bahçeli, "Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili dün yaptığınız açıklama çok konuşuldu. Hatta geçmişteki bazı sözlerinizle ters düştüğünüz söylendi. Ne diyorsunuz?"sorusuna, "Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz" dedi. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesine neden karşı çıktığını anlattı. Devamını oku...

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti bir işçi ise ağır yaralandı. Devamını oku...

İstanbul'da bu yıl 282 kişi cinayete kurban gitti. 52 kadın ve 50 yabancı uyruklu kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. Devamını oku...

İstanbul Caddebostan’dan Maltepe’ye kadar uzanan sahil kesimi kızıl renge büründü. Havadan görüntülenen sahil görenleri şaşırttı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, "Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" dedi. Devamını oku...

Yerli otomobilde yeni bir detay daha paylaşıldı. Paylaşılan yeni görüntüde otomobilin tampon ve ızgara ayrıntıları göze çarptı. Devamını oku...

İstanbul'da içerisinde 1000 lira bulunan zarfları dağıtan 'Robin Hood' takma isimli hayırsever gelen bir isteğe kayıtsız kalamadı. Hayırsever 'Nişan düğün yapacağım. Keşke 3 milyar 5 milyar verseydi' diyen Vecihe Algül'ün çağrısına kayıtsız kalmayarak 5 tam altın, 1000 dolar ve çikolata gönderdi. Devamını oku...

Adalar'da 81 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesiyle faytoncular ve hayvanseverleri karşı karşıya getiren krizi elektrikli toplu taşıma araçları ve elektrikli taksi çözecek. 15 kişilik toplu taşıma aracı, gürültü ve kirlilik yapmayacak. Adalar'da 35 fayton ise turistik amaçlı kalacak. Devamını oku...

Milyonlarca çalışanın merak içinde beklediği asgari ücretin dördüncü toplantısı yarın saat 14.00'te yapılacak. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Selçuk tarafından açıklanacak. Devamını oku...





Dünya

Fransa'da 20 gündür süren grevler nedeniyle ülkede meydana gelen zarar açıklandı. Yapılan açıklamada grevlerin ülke ekonomisine zararının 400 milyon euro olduğu ifade edildi. Devamını oku...

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden birisi olan EasyJet, bir yolcusunun uyarısı üzerine aldığı karar ile anonslarını değiştirecek. Havayolu firması anonslarında cinsiyetçiliğe son verecek. Devamını oku...

-ABD’de Noel öncesi girdiği bankayı soyan yaşlı bir adam çaldığı paraları sokak ortasında “Mutlu Noeller!” diye bağırarak dağıttı - Devamını oku...

-İspanya'nın Valladolid kentinde İspanyolca, İngilizce, fen bilimleri ve sanat dersleri veren 43 yaşındaki öğretmen Veronica Duque, insan anatomisini anlatacağı derse oldukça ilgi çekici bir kostümle katıldı - Devamını oku...

-Turkcell'in e-posta servisi YaaniMail hizmete sunuldu. Türkiye'de geliştirilen YaaniMail, Turkcell kullanıcısı olmasanız da ücretsiz olarak kullanılabiliyor. - Devamını oku...





Magazin

-Kylie Jenner'ın Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Stormi Webster'a ilk noel hediyesi anneannesi Kris Jenner'dan geldi. Kris Jenner, 1,5 yaşındaki Stormi'ye çatı katı ve balkonu bulunan lüks bir oyun evi hediye etti. - Devamını oku...

-Miley Cyrus ve Liam Hemsworth resmen boşandı - Devamını oku...

-Edis, İskenderun Deniz Er Eğitim alayı’nda yapacağı vatani görevi için yola çıktı - Devamını oku...





Spor

-Fernando Muslera, Noel için Radamel Falcao'yu evinde ağırladı - Devamını oku...

-Eric Cantona, Manchester United'ın futbolunu 'yaşlı bir adamın sevişmesine' benzetti - Devamını oku...

-Mario Mandzukic, Katar takımı Al-Duhail'e transfer oldu. Mandzukic yıllık 10.5 milyon euro kazanacak - Devamını oku...

-Beşiktaş maçının orta hakemi Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a derbideki yönetimlerinden ötürü bu hafta maç verilmedi - Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Ordu Perşembe’de doğup büyüyen biri psikolog diğeri sivil toplum profesyoneli Sedef Samsunluoğlu ve Özcan Çamyar, kışın besin bulamayan ve soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yılkı atları için seferber oldu - Devamını oku...





Günün fotoğrafı

-İspanya'nın Valladolid kentinde İspanyolca, İngilizce, fen bilimleri ve sanat dersleri veren 43 yaşındaki öğretmen Veronica Duque, insan anatomisini anlatacağı derse oldukça ilgi çekici bir kostümle katıldı - Devamını oku...





Günün şarkısı