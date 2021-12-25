Türkiye Akşam Postası | 25 Aralık 2021

Akşam Postası | 25 Aralık 2021

Türkiye

Akşam Postası | 25 Aralık 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş Antalya’ya sevk edildi! İstanbul'da yılbaşında kısıtlama olacak mı? İşte cevabı... Daha fazlası için Akşam Postası.

25 Aralık 2021, Cumartesi 17:55 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu -Devamını oku...

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3 kardeşin ölümünde kahreden detay! Anneleri de evdeymiş -Devamını oku...

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Bergen’i, hayatını anlatacak olan filmin çekimleri sürekli ertelenmişti. Önce pandemi, sonra da başrol krizi ortaya çıkmıştı. Çekimler hızla başladı ancak yine ertelenmek zorunda kaldı. İşte 10 milyon TL'lik filmle ilgili detaylar... - Devamını oku...

Yazar, akademisyen Yüce Zerey, “Çok sıkıldığım bir dönemde, tamamen kalbimden çıktı” dediği dördüncü kitabı ‘İstila’yı okuyucuyla buluşturdu. Kitap, modern yaşam illüzyonlarına başkaldırı ruhuyla yazılmış. Deyim yerindeyse okuyucusunu biraz silkeliyor. Acıyla başlıyor… Hepimizi yaralarımızı sevmeye, yoldan çıkmaya, kaybolmaya güvenmeye davet ediyor. Yaralarıyla yüzleşme cesareti olan, yoksa da o cesareti arayan her okuyucu icabet etsin. - Devamını oku...

Başrollerinde Hande Doğandemir ile Kutsi'nin yer aldığı 'Annemizi Saklarken' dizisinde Füsun karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, fit görüntüsüyle dikkat çekti. - Devamını oku...

'Survivor All Star' kadrosunda Gönüllüler takımında yer alan Berkan Karabulut, sevgilisi Lale Onuk'un, gitmesine üzüldüğünü söyledi. Berkan, iddialı açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Bülent Ersoy, Nişantaşı'na alışverişe gitti. Çıkışta taksi bulamayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üşüdüğünü söyledi. Nişantaşı bir anda karıştı. - Devamını oku...

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