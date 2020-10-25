Akşam Postası | 25 Ekim 2020

Kırmızı Odadizisinde canlandırdığı Piraye karakteriyle sosyal medyanın ilgisini çeken Tülin Özen, ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programına konuk oldu. İzmir'den İstanbul'a geldiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlatan Özen açıklamasıyla da herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz sezon kapalı gişe gösteri yapan Cem Yılmaz, karantina sürecinin ardından yeniden sahneye çıkacak. Yılmaz'ın satışa çıkarılan ve 3 bin 600'ye kadar olan bilet fiyatları ise tepki çekti.