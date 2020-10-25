Akşam Postası | 25 Ekim 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri belli oldu. Nihat Hatipoğlu 'otelinde içki satılıyor' iddialarına yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon kapalı gişe gösteri yapan Cem Yılmaz, karantina sürecinin ardından yeniden sahneye çıkacak. Khabib Nurmagomedov, dün akşam kariyerinin son maçına çıktı ve emekli oldu.
25 Ekim 2020, Pazar 17:48 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan'dan Hollandalı Wilders'in skandal paylaşımına sert tepki: Haddini bileceksin. Devamını oku...
- Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri belli oldu. Devamını oku...
- Nihat Hatipoğlu'ndan 'otelinde içki satılıyor' iddialarına yanıt. Devamını oku...
- Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın bütün köye sıçradı. Devamını oku...
- Herkes İstanbul'u konuşuyor ama İzmir'de vaka sayısı ikiye katlandı. Devamını oku...
- Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Devamını oku...
- TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Devamını oku...
Dünya
- Hollandalı siyasetçiden Erdoğan'ı hedef alan skandal paylaşım. Devamını oku...
- Prens Selman'ın 'Türkiye' planı elinde patladı. Devamını oku...
- Corona virüs neden diğer virüslerden daha ölümcül? Devamını oku...
- Suudi Arabistan’dan İslam'ı hedef alan Fransa'ya destek. Devamını oku...
Magazin
- Kırmızı Odadizisinde canlandırdığı Piraye karakteriyle sosyal medyanın ilgisini çeken Tülin Özen, ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programına konuk oldu. İzmir'den İstanbul'a geldiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlatan Özen açıklamasıyla da herkesi şaşırttı. Devamını oku...
- 'Reynmen' lakaplı Youtuber Yusuf Aktaş'ın önceki gün boynuna taktığı kolye olay oldu. Aktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı pırlanta kaplı kolyenin fiyatı şaşırttı. Devamını oku...
- Geçtiğimiz sezon kapalı gişe gösteri yapan Cem Yılmaz, karantina sürecinin ardından yeniden sahneye çıkacak. Yılmaz'ın satışa çıkarılan ve 3 bin 600'ye kadar olan bilet fiyatları ise tepki çekti. Devamını oku...
- Justin Bieber özel hayatına ve corona virüse dair açıklamalarda bulundu. Geçmiş ilişkilerinde acı çektiğini vurgulayan Bieber, "Gerçekten, 'Adamım bu acı dinecek mi?' diye düşündüğüm zamanlar oldu" dedi. Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'da bir süredir sırt ağrıları nedeniyle takımdan uzak kalan Sofiane Feghouli iyileşti. Bugünkü antrenmanda takımla beraber çalışan Cezayirli oyuncu Ankaragücü maçında şans verilmesi halinde sahada olabilir. - Devamını oku...
- Ağustos ayında babasını corona virüsten ötürü kaybeden Khabib Nurmagomedov, dün akşam kariyerinin son maçına çıktı. Justin Gaethje ile karşılaşan ve son maçını kazanarak kariyerinde 29 maçta 29 galibiyet 0 mağlubiyet ile emekli olan 32 yaşındaki efsane, gözyaşlarını tutamadı. - Devamını oku...
- Ocak 2019'da henüz 31 yaşında futbolu bırakan Onur Kıvrak, bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi eksi takımına destek oldu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ekşili köfte çorbası
- Lazanya
- Havuç tarator
- Kadayıf sarma
Günün videosu
Bağcılar'da bir kafeteryada iş yeri sahibi ve çalışanlar cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu kişiyi sopayla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.
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