Türkiye Akşam Postası | 25 Ekim 2021

Akşam Postası | 25 Ekim 2021

Türkiye

Akşam Postası | 25 Ekim 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! ABD, Kanada ve Hollanda geri adım attı! Elçiliklerden 'Türkiye' açıklaması. - Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili iddialar hakkında Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama geldi.- BES'te yeni dönem! Evlilik, eğitim, bedelli askerlik, iş kurma... Daha fazlası için Akşam Postası.

25 Ekim 2021, Pazartesi 17:58 Son Güncelleme:
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Rümeysa Berin Şen'in trafik kazasında ölümüyle ilgili, '36 saat nöbetten dolayı meydana geldi' iddiaları hakkında Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama geldi. Devamını oku...

BES'te yeni dönem! Evlilik, eğitim, bedelli askerlik, iş kurma...Devamını oku...

ABD, Kanada ve Hollanda geri adım attı! Elçiliklerden Türkiye açıklaması. Devamını oku...

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Beşiktaş ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbide VAR'ın başında Mete Kalkavan olacak. Maçın orta hakemi ise Fırat Aydınus. - Devamını oku...

Derbinin muhtemel 11'leri ve maç öncesi detaylar - Devamını oku...

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