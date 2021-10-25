Akşam Postası | 25 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14:00'te başlayan görüşmede MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Devamını oku...

İstanbul’da çoğu sürücü bilmiyor! Ceza yağdı: 140 lira…Devamını oku...

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu İBB'nin taksi projesini değerlendirdi: Şoförler buna inanmıyor. Devamını oku...

Rümeysa Berin Şen'in trafik kazasında ölümüyle ilgili, '36 saat nöbetten dolayı meydana geldi' iddiaları hakkında Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama geldi. Devamını oku...

BES'te yeni dönem! Evlilik, eğitim, bedelli askerlik, iş kurma...Devamını oku...

ABD, Kanada ve Hollanda geri adım attı! Elçiliklerden Türkiye açıklaması. Devamını oku...

Tepkiler çığ gibi büyüdü! Babasının tabutunun başında 'seksi poz'! Devamını oku...

Çin'de aşı yaşı 3'e kadar düştü! Devamını oku...

Kontrole giden polisler hayatlarının şokunu yaşadı! 3 çocuk ve bir iskelet...Devamını oku...

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Burcu Özberk, şu sıralar Aşk Mantık İntikam dizisinde ‘Esra’ karakteriyle büyük beğeni topluyor. Burcu Özberk, son olarak giydiği kıyafetle dikkat çekti. Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burcu Özberk’in elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. - Devamını oku

Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi görüyordu. Eroğlu (72), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. - Devamını oku

Geçtiğimiz ay Sevim Emre ile Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay, Çırağan Sarayı’nda evlenmişti. Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay ise 23 yıllık eşi Eda Gencebay'dan tek celsede boşandı. İşte sebebi...- Devamını oku

Futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra’dan geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci, yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Geçtiğimiz akşam bir mekânda yeni flörtüyle görüntülenen Selin Ciğerci, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı. - Devamını oku

Beşiktaş ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbide VAR'ın başında Mete Kalkavan olacak. Maçın orta hakemi ise Fırat Aydınus. - Devamını oku...

Derbinin muhtemel 11'leri ve maç öncesi detaylar - Devamını oku...