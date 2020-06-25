Akşam Postası | 25 Haziran 2020

Şans eseri bulduğu değerli taş madenciyi bir gecede milyoner yaptı.

Bu fotoğraf coronadan 43 bin kişinin öldüğü ülkede çekildi.

Kanadalı şarkıcı Matt Epp Sezen Aksu'nun "Unuttun mu beni" şarkısını seslendirerek herkesin beğenisini topladı. İşte yabancı şarkıcının etkileyici sesiyle kulağınızın pasını silecek o performansı...