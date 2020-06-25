Türkiye Akşam Postası | 25 Haziran 2020

Akşam Postası | 25 Haziran 2020

Türkiye

Akşam Postası | 25 Haziran 2020

Günün öne çıkan tüm gelişmeleri Akşam Postası'nda. Akşam Postası her akşam 18:00-18:30 civarı buralarda oluyor. Galiba birbirimize alıştık artık! İşte günün haberleri.

25 Haziran 2020, Perşembe 18:02 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlamanın olup olmayacağına değindi. Devamını oku...
  • 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.Devamını oku...
  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Ağustos'a kadar şehir hatları vapurlarının ücretinin 5 kuruşa düşürüldüğünü duyurdu.Devamını oku...
  • Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Bakan Soylu'dan açıklama geldi.Devamını oku...
  • İmamoğlu'nun 5 bin taksi kiralama teklifi UKOME'de kabul edilmedi.Devamını oku...
  • "Nasrullah Kadı Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddiasına yanıt geldi.Devamını oku...
  • Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.Devamını oku...
  • Kadın memurlar ne zaman emekli olacak? Kadın memurların emekliliği için gereken şartlar.Devamını oku...

Dünya

  • Şans eseri bulduğu değerli taş madenciyi bir gecede milyoner yaptı. Devamını oku...
  • Hindistan'da yıldırım düştü, 23 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...
  • Bu fotoğraf coronadan 43 bin kişinin öldüğü ülkede çekildi.Devamını oku...
  • Eyfel Kulesi aylar sonra tekrar açılıyor.Devamını oku...
  • Kanadalı şarkıcı Matt Epp Sezen Aksu'nun "Unuttun mu beni" şarkısını seslendirerek herkesin beğenisini topladı. İşte yabancı şarkıcının etkileyici sesiyle kulağınızın pasını silecek o performansı... Devamını oku...
  • LG, kendini temizleyebilen kablosuz kulak içi kulaklığını satışa sundu Devamını oku...
  • Meksika'da 7.4 büyüklüğündeki deprem korkuttu Devamını oku...
  • Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'in 10 yıl boyunca çekilen 425 milyon fotoğrafını bir araya getirdi. Devamını oku...

Magazin

  • Alişan kaza anını gözyaşları içinde anlattı - Devamını oku...
  • Metin Hara'nın 5 yıla kadar hapsi isteniyordu, zorla getirme kararı çıkarıldı - Devamını oku...
  • Hülya Avşar’ın peçe takanlarla ilgili yorumu tepki çekti. Sosyal medyada bu konuyla ilgili çok sayıda tweet atıldı. - Devamını oku...
  • Efsanevi dizi 'Friends'te 'Chandler Bing' karakterini canlandıran Matthew Perry, objektiflere takıldı. Ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. - Devamını oku...
  • Suda doğum yapan 29 yaşındaki dünyaca ünlü büyük beden model Iskra Lawrence, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. - Devamını oku...

Spor

  • Kazım Koyunca 25 Haziran 2005 tarihinde çok genç yaşta aramızdan ayrılmıştı. Trabzonlu sanatçı vefatının 15. yılında da unutulmadı. - Devamını oku...
  • Leeds United tribüne Usame Bin Ladin kartonu koydu - Devamını oku...
  • Wesley Sneijder'in alkol, gece hayatı ve Yolanthe itirafları - Devamını oku...
  • Fenerbahçe yetkilisi açıkladı: Obradovic'in ayrılık sebebi tamamen ailevi - Devamını oku...
  • Yusuf Yazıcı, yabancı sayısının serbest olması gerektiğini düşünüyor. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yeşil mercimek çorbası
  • Tavuklu kağıt kebabı
  • Pancarlı pilav
  • Ispanaklı kek

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Meksika'da 7.4 büyüklüğündeki deprem korkuttu


Günün bulmacası

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