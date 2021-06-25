Akşam Postası | 25 Haziran 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması! -Devamını oku...

Bakan Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili duyurdu -Devamını oku...

Turkovac'tan sonra bir müjde daha! Bakan Varank gönüllü olmuştu -Devamını oku...

'Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak' iddiası ile ilgili açıklama -Devamını oku...

Muğla'nın Datça ilçesi sallanmaya ediyor! Bir deprem daha oldu… -Devamını oku...

Turist akını Antalya'da vaka sayısını etkiler mi? Vali Yazıcı duyurdu -Devamını oku...

Bakan Elvan'dan önemli Merkez Bankası ve enflasyon açıklaması -Devamını oku...

Yakınları çaresizce bekliyor: Miami'de 12 katlı bina çöktü -Devamını oku...

Hamaney yerli aşıda ilk dozu yaptırdı! -Devamını oku...

Hadise ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsleyen oyuncu Kaan Yıldırım imajını değiştirdi. - Devamını oku...

Geçtiğimiz senelerde uçakta mastürbasyon yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan Kerimcan Durmaz’ın o görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. Armağan Çağlayan'a konuk olan Kerimcan Durmaz yaşadığı zor günleri anlattı. - Devamını oku...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı kızı Yasmin Erbil, sezonu Dubai'de açtı. - Devamını oku...

Eğlenceli senaryosuyla ilgi çeken Seksenler dizisi dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Seksenler dizisinde ‘Fehmi’ karakterine hayat veren merhum oyuncu Rasim Öztekin duygusal bir video ile anıldı. - Devamını oku...

Kağıt Ev dizisinde ‘Azra’ karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan Tuvana Türkay, dizinin final yapmasıyla birlikte kendisini Akdeniz’e attı. - Devamını oku...

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. İşte oyuncunun çarpıcı açıklamalarından satır başları.. - Devamını oku...

Formula 1 bir kez daha Türkiye'ye geliyor. İstanbul Park'ta yapılacak olan yarış 1-3 Ekim tarihinde gerçekleşecek. - Devamını oku...

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından 2019 ve 2020 dönemlerinde oybirliği ile ibra edildi. - Devamını oku...

2019-2020 sezonunda Galatasaray'da yarım sezon kiralık olarak forma giyen Steven Nzonzi, Seda Parseker ile dünya evine girdi. Nzonzi, Parseker ile İstanbul'da da beraber görüntülenmişti. - Devamını oku...

Rıdvan Dilmen'e sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ahmet Çakar için karar verildi. İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nden beraat kararı çıktı. - Devamını oku...

Efsane koç Zeljko Obradovic'in yeni takımı Partizan oldu. Obradovic kariyerine başladığı takıma döndü. - Devamını oku...

Galatasaray'ın basketbol takımı Kerem Tunçeri ile genel menajer olarak anlaştı. Tunçeri'nin görevi Olimpiyat Eleme maçlarından sonra başlayacak. - Devamını oku...