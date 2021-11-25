Akşam Postası | 25 Kasım 2021

Kadıköy metrosundaki saldırgan tutuklandı. Saldırdığı kadınlardan şikayetçi olan Emrah Yılmaz'dan skandal ifadeler...Devamını oku...

Asgari ücret için milyonların beklediği tarih belli oldu! Devamını oku...

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor. Devamını oku...

Akaryakıt zammı ile ilgili EPDK’dan son dakika açıklaması. Devamını oku...

Muhteşem Cuma yoğunluğu! İranlı turistler alışveriş için Van'a akın etti. Devamını oku...

Kuzey Kore'de bir lise öğrencisinin, ülkeye Squid Game dizisini soktuğu şüphesiyle idamına karar verildi. Devamını oku...

Pasifik Ateş Çemberi'nde 6 büyüklüğünde deprem oldu. Devamını oku...

Başbakan seçildikten 8 saat sonra istifa etti. Devamını oku...

Biontech Pfizer koronavirüs aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli olduğu açıklandı. Devamını oku...

Pete Davidson ile aşk yaşadığı iddia edilen Kim Kardashian'a boşanma aşamasında olduğu eşinden beklenmedik bir çıkış geldi. Devamını oku...

Elisabeth Mas Vall, daha önce bir partide kendisini darp ettiği iddiasıyla Tuba Ünsal hakkında şikayetçi olmuştu. Elisabeth Mas Vall, olayla ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. İspanyol model, "Yabancı bir erkek arkadaşım olsun istiyorum" sözleriyle de adından söz ettirdi. Devamını oku...

Yasak Elma dizisinde ‘Leyla’ karakteriyle ekrana gelen Tuvana Türkay, daha sonra ‘Kağıt Ev’ dizisinin kadrosunda yer almış ve dizi istenilen reytinglere ulaşamayınca final kararına imza atmıştı. Dizinini final yapmasının ardından çeşitli projelerle görüşen Türkay şu sıralar tatil için İngiltere’nin başkenti Londra’ya uçtu. Tuvana Türkay, Londra sokaklarında verdiği mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Devamını oku...

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feraye Tanyolaç'ın önceki gün doğum günüydü. Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü fotoğrafını paylaşarak kutladı. Devamını oku...

Geçtiğimiz senelerde kendisinden 27 yaş yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, 36 saat sonra boşanma kararı alarak şoke etmişti. Şimdi ise Zerrin Özer, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Devamını oku...

Galatasaray Marsilya maçından lider çıkıp son 16'ya direkt gitmek istiyor! Muhtemel 11'ler... - Devamını oku...

Fenerbahçe gruptan çıkmak için Olmypiakos deplasmanında zorunda! Muhtemel 11'ler... - Devamını oku...

UEFA ülke puanı telaşı! İlk 15'e giremezsek ne olacak? - Devamını oku...

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Derbinin hakemi Halil Umut Meler... - Devamını oku...

Galatasaray'da sezona fırtına gibi başlayan Sacha Boey 3 aydır sakat. Tedavisine Fransa'da devam eden Boey'nin dönüş tarihi belli oldu. - Devamını oku...