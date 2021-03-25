Akşam Postası | 25 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı. Meteoroloji uzmanı uyardı! ‘Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz’. Sosyal medyada tedbirleri ihlal eden maskesiz paylaşıma yaptırım. 'Delikanlı' lakaplı Fırat K.'den dayak yiyen işitme engelli genç yaşadıklarını anlattı. Daha fazlası için Akşam Postası.
25 Mart 2021, Perşembe 18:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti. -Devamını oku...
- Koronavirüs aşıları ithalat uygunluk denetimi listesine alındı -Devamını oku...
- Destek ödemeleri yarın yapılacak! Bakan duyurdu -Devamını oku...
- Kanuni'nin hiç görülmemiş portresi! Tablonun sırları çözüldü! -Devamını oku...
- THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı -Devamını oku...
- 'Delikanlı' lakaplı Fırat K.'den dayak yiyen işitme engelli genç yaşadıklarını anlattı -Devamını oku...
- Sosyal medyada tedbirleri ihlal eden maskesiz paylaşıma yaptırım -Devamını oku...
- Meteoroloji uzmanı uyardı! ‘Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz’ -Devamını oku...
- Koronavirüs aşısı olan Putin için açıklama geldi -Devamını oku...
- Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Çin aşısı için işbirliği... -Devamını oku...
- Lunaparkta korksanız bile koronavirüs nedeniyle bağırmak yasak -Devamını oku...
- Defne Samyeli'ye hakaretten yargılanan Mustafa Sandal hakkında karar verildi. - Devamını oku...
- 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, hastanelik oldu. Ablası Nihal Candan, kardeşinin şiddet gördüğünü ima ederek sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. - Devamını oku...
- Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in bebekleri dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi... - Devamını oku...
- Modacı Gülşah Saraçoğlu, Teşvikiye’de yürüdüğü sırada inşaattan kafasına düşen mukavvalar nedeniyle yaralandı. İnşaat denetçisi yapılan yargılama sonrası para cezasına çarptırıldı. İşte tüm detaylar... - Devamını oku...
- Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un kardeşleri ve amcası da meğer çok ünlüymüş! - Devamını oku...
- Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasına katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada Deniz, basına görüntü vermemek için arka kapıdan çıkmaya çalıştı. - Devamını oku...
- Brezilya liginde devrim niteliğinde karar alındı. Bundan sonra ligdeki takımlar 1 sezonda en fazla 2 hocayla çalışabilecek. Hocalar da 1 sezonda en fazla 2 takımın başına geçebilecek. - Devamını oku...
- Mustafa Cengiz, eski şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe yönetimine sert çıktı: Şecaat arz ederken sirkatin söylüyorlar. - Devamını oku...
- Lazio'nun 19 yaşındaki oyuncusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti - Devamını oku...
- Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. - Devamını oku...
- Atakaş Hatayspor'un yeni stadının açılış maçı olarak planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı iptal edildi. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle iptal edilen maç için açıklama geldi. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- SEBZELİ TAVUK
- DOMATESLİ PİLAV
- İNCİR UYUTMASI