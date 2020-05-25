Akşam Postası | 25 Mayıs 2020
Bayramın ikinci günü biterken ve sokağa çıkma yasağı sürerken yaşanan belli başlı olayları bir araya topladık. İyi bayramlar!
25 Mayıs 2020, Pazartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Magazin
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Spor
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Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Havuç çorbası tarifi
- Patatesli köfteli yemek
- Pirinç pilavı
- Galeta unlu tatlı
Günün videosu
Çileklerin içinden çıkan böceklerin görüntüleri, sosyal medyada günün en çok konuşulan videosu oldu.
Günün testi
Kokoloji kişilik testi, Japon psikoloji profesörleri Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirilen temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanmış bir tür kendini keşfetme testi. Bakalım 3 soruluk Kokoloji kişilik testine göre sen kimsin?