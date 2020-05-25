Akşam Postası | 25 Mayıs 2020

Gündem

Bilim Kurulu Üyesi Azap, ikinci dalga için tarih verdi: Nedenini açıkladı. Devamını oku...

Yasağı ihlal eden vatandaşları darbeden polisler açığa alındı. Devamını oku...

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep toprağa verildi. Acılı anne "Zeynep nasıl kıydılar sana her tarafın yara Zeynep. Katil kızımı parçaladın, katil" diyerek ağıt yaktı. Zeynep'in WhatsApp konuşması ortaya çıktı. Devamını oku...

diyerek ağıt yaktı. Zeynep'in WhatsApp konuşması ortaya çıktı. Yargıtay duyurdu: Velayeti alan anne çocuğuna soyadını verebilecek. Devamını oku...

Hava ve demir yolu ulaşımında corona sonrası biletler satışa çıktı. Devamını oku...

YHT bileti alırken dikkat! HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' olarak sayılmayacak. Devamını oku...

Trafik sigortasında iki önemli değişiklik yapıldı. Devamını oku...

Dünya

Magazin

Hayrettin'in paylaştığı video izlenme rekoru kırdı. Devamını oku...

Geçtiğimiz aralık ayında babalık duygusunu tadan Gökhan Tepe, oğlu Denizhan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Devamını oku...

Jason Statham bir arkadaşı ile birlikte, Malibu Kanyonu'nda 8 bin 500 dolara aldığı yeni elektrikli bisikletini denerken objektiflere takıldı. Devamını oku...

Spor

Corona virüs sebebiyle askıya alınan Euroleague ve Eurocup turnuvaları bu sezon oynanmayacak. Turnuvalar için iptal kararı resmen açıklandı. - Devamını oku...

Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe dahil etti. Eski oyuncusuyla antrenör olarak anlaşan Fenerbahçe, bu haberi resmi açıklamayla duyurdu.- Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Havuç çorbası tarifi

Patatesli köfteli yemek

Pirinç pilavı

Galeta unlu tatlı

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

Çileklerin içinden çıkan böceklerin görüntüleri, sosyal medyada günün en çok konuşulan videosu oldu.

cilekcanavari.mp4

Günün testi

Kokoloji kişilik testi, Japon psikoloji profesörleri Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirilen temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanmış bir tür kendini keşfetme testi. Bakalım 3 soruluk Kokoloji kişilik testine göre sen kimsin?



