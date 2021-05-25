Akşam Postası | 25 Mayıs 2021

Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği e-Devlet başvuru ekranı ve detayları… Devamını oku...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür. Devamını oku...

Ekrem İmamoğlu'na protesto! Ortalık bir anda karıştı…Devamını oku...

Sedat Peker hakkında, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan suç duyurusu. Devamını oku...

Eminönünde vahşet! Sahilde oturan kişiyi kaldırıp denize atarak öldürdü. Devamını oku...

8 aylık bebeğe 2 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Devamını oku...

Koronavirüs salgınını köpekler bitirecek. Devamını oku...

Hindistan’ın Odisha ve Batı Bengal eyaletinde on binlerce kişi kasırga nedeniyle tahliye edildi. Devamını oku...

Magazin kulislerinde Sıla ve oyuncu İlker Kaleli’nin aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir yer alıyordu. Çıkan bu iddialara Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli, bir fotoğraf paylaşarak yanıt verdi. Devamını oku...

Aras Bulut İynemli, son yıllarda oyunculuk performansıyla tüm ilgiyi üzerine çekiyor. Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin okuduğu üniversite ve bölümü öğrenince çok şaşıracaksınız. Devamını oku...

Kanadalı oyuncu Elliot Page, cinsiyet değiştirmesinin ardından ilk kez mayolu bir pozunu paylaştı. Kaslı vücudunu yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçileriyle paylaşan trans oyuncuya, çok sayıda destek mesajı geldi. Devamını oku...

Reynmen takma isimli Yusuf Aktaş'ın yeni bir aşk yelken açtığı iddia edildi. Geçtiğimiz gün havuz başında pozlar paylaşan Aktaş'ın gözlüğü, yeni aşkının ortaya çıkmasına neden oldu. Devamını oku...

İngiliz Prens William (38), hayatın normale dönmesiyle bir huzurevini ziyaret etti. 96 yaşındaki huzurevi sakini Betty Magee, Prens’e “Yanağından öpebilir miyim?” dedi. Devamını oku...

Trabzonspor transferde işi resmiyete döken ilk kulüp oldu. Karadeniz temsilcisi, Gervinho ve Bruno Peres'i Türkiye'ye getiriyor. İki oyuncu için özel uçak gönderildi. - Devamını oku...

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanacağını açıklamıştı. Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilen final maçına koronavirüs kısıtlamaları göz önüne alınarak 16 bin 500 taraftar alınacak. - Devamını oku...

TFF 1. Lig'deki Altınordu - Altay play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek. - Devamını oku...

Mesut Özil yeni sezonda 10 numarayı ve kaptanlığı alacak - Devamını oku...