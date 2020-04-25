25.04.2020
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Türkiye Akşam Postası | 25 Nisan 2020

Akşam Postası | 25 Nisan 2020

Türkiye

Akşam Postası | 25 Nisan 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

25 Nisan 2020, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Günün şarkısı

Gündem

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını duyurdu. -Devamını oku...

İstanbul'da çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi Marmaray'da rayların üzerine oturdu. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şiir paylaştı. -Devamını oku....

Emekli kaptan pilot Feyzi Altınbulak corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. -Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal corona virüste ilaç ve aşı çalışmaları için tarih verdi. -Devamını oku...

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in manevi oğlu olarak tanınan Ali Çetin Şener corona virüs nedeniyle vefat etti. -Devamını oku...

Dışişleri Bakanlığı corona virüs sürecinde yurt dışından Türkiye'ye getirilen vatandaşların sayısını açıkladı. -Devamını oku...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı. -Devamını oku...

Corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. 65 yaş üstü kişilerin hafta sonları 3 saatliğine dışarı çıkmasına izin verilmesi bekleniyor. -Devamını oku...

Dünya

Dünya Sağlık Örgütü tarafından corona virüsü yenen kişilerin ve antikorları olan kişilerin ikinci defa hastalanmalarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. -Devamını oku...

Corona virüs sürecinde hayati öneme sahip maskeler için önemli bir açıklama geldi. ABD'de corona virüse karşı koruma sağlayan maske çeşitleri açıklandı. -Devamını oku...

Rusya'da içinde 8 kişinin bulunduğu bir helikopter hava şartları nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada 6 kişi yaralandı. -Devamını oku...

İngiltere'de hemşirelik yapan ikiz kardeşler corona virüs kurbanı oldular. -Devamını oku...

Magazin

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programında, Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in aşk yaşadığını iddia edildi. -Devamını oku...

Fahriye Evcen'in, üç yıl önce hayatını birleştirdiği Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i sosyal medya hesabından sildiği konuşuluyordu. Evcen konuyla ilgili açıklama yaptı. -Devamını oku...

Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran ile aşk yaşadığı iddialarına 2. Sayfa'da yanıt verdi. -Devamını oku...

Spor

Corona virüs tedbirleri kapsamında İtalya'da ligler askıya alınırken Serie A'da mücadele eden takımlar ödemelerin gecikmesi durumunda yayıncı kuruluşları mahkemeye vermeye hazırlanıyor. -Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Günün iftar menüsünde birbirinden lezzetli tarifler var.

  • Patates çorbası tarifi
  • Mücver tarifi
  • Sebzeli pilav tarifi
  • Şerbetli irmik tatlısı tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

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