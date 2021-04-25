Akşam Postası | 25 Nisan 2021

Irak'ın kuzeyinden son dakika gelişmesi! Abdullah Ağar duyurdu: Teröristler cıyak cıyak. posta.com.tr/irakin-kuzeyinden-son-dakika-gelismesi-abdullah-agar-duyurdu-teroristler-ciyak-ciyak-2323562" target="_blank"> Devamını oku...

Vebitcoin soruşturmasında şok detaylar! 'Aylık gelirim 1 milyon 500 bin civarında...' Devamını oku...

14 Nisan’da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi bu hafta sona eriyor. Türkiye’nin gözü kulağı pazartesi günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında olacak. Devamını oku...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), her yıl olduğu gibi bu yıl da borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik yüzde 20 indirim kampanyasına başladı. Devamını oku...

Thodex'in kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in kız kardeşi Serap Özer gözaltına alındı. Devamını oku...

Almanya'da skandal! Türk iş insanına polis şiddeti tepki çekti... Devamını oku...

Uzayda kullanılacak ilk silah görüntülendi. Devamını oku...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıkladı: Artık tamamen kapandı. Devamını oku...

Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in Maldivler tatili tüm hızıyla devam ediyor. Her defasında aşk yaşadıkları öne sürülen ikiliden Bürsin, sürpriz bir paylaşım yaparak iddiaları güçlendirdi. - Devamını oku

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak yeniden ekranlara dönen Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. - Devamını oku

2016 yılında çıkardığı Cevapsız Çınlama şarkısı ile adını duyuran ve müzik kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Tilki, servet değerinde reklam anlaşması imzaladı. - Devamını oku

Geçtiğimiz haftalarda meme kanserine yakalandığını açıklayan şarkıcı Şimal, saçlarını kazıdığı anı takipçileriyle paylaştı. - Devamını oku

Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin'in yasa dışı bahis oynadığı iddia edilmişti. Oyunculardan açıklama geldi. - Devamını oku...

Şenol Güneş: Tarkan'dan yeni şarkı bekliyoruz, 'Bir Oluruz Yolunda' çok güzeldi - Devamını oku...

Liverpool, Ozan'ın bonservisini almak isterse 18 milyon euro ödeyecek. - Devamını oku...

Akhisarspor'dan futbolu olmadığı iddia edilen Martins Chisom Onyebueke hakkında açıklama - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

KREMALI MANTAR ÇORBASI

GARNİTÜRLÜ ÇANAK KÖFTE

ERİŞTE PİLAVI

UNUTMA BENİ TATLISI

Tarifler için tıklayın