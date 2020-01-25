Akşam Postası | 25 Ocak 2020

Gündem

Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Ayşe Civelek ve 10 yaşındaki oğlu Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı. -Devamını oku...

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz" denildi. -Devamını oku...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlar hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu. -Devamını oku...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde son durum hakkında açıklama yaptı. -Devamını oku...

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) deprem bölgesinden hasar ihbarlarını aldıklarını bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. -Devamını oku...

Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Kızılay depremzedelere sıcak yemek dağıtımına başladı. -Devamını oku...

Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu. -Devamını oku...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6.8'lik Elazığ depreminin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. -Devamını oku...

Dünya

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında pek çok dünya lideri taziyelerini iletti. -Devamını oku...

Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki Tayaran Meydanı, Ahrar Köprüsü ile Muhammed el-Kasım otobanını araç trafiğine yeniden açtıktan sonra gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na yöneldi. -Devamını oku...

İrlanda'nın başkenti Dublin yakınlarında bir evde üç çocuk ölü olarak bulundu. Ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bulguya ulaşamayan yetkililer, olayı 'esrarengiz' olarak niteliyor. -Devamını oku...

Magazin

Elazığ'da dün akşam meydana gelen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Devamını oku...

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününde romantik bir mesaj paylaştı. Devamını oku...

Elazığ'daki depremin ardından Haluk Levent konserini iptal etti. Devamını oku...

Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç sarmaş dolaş ilk pozlarını İsviçre tatilinden verdiler. Devamını oku...

Günün videosu

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak brokoli çorbası tarifi, fırında tavuk but tarifi, sebzeli pilav tarifi ve unutma beni tatlısı tarifleri. -Devamını oku...