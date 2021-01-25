Türkiye Akşam Postası | 25 Ocak 2021

Akşam Postası | 25 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 25 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Meteoroloji, İstanbul'a çarşamba günü kar yağacağını açıkladı. Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 3 kişiyi peş peşe bıçakladı. İtalya, koronavirüs aşı şirketlerine dava açıyor. Fenerbahçe Mesut Özil'in sözleşme detaylarını açıkladı. Daha fazlası için Akşam Postası.

25 Ocak 2021, Pazartesi 18:20 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Pandemide kapatılan iş yerleri için önemli karar. Devamını oku...
  • Meteoroloji: İstanbul'a çarşamba günü kar yağacak. Devamını oku...
  • Türkiye’nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il aşılanan kişi sayısı.Devamını oku...
  • Bahçeli'nin aşısını yapan hemşireyle ilgili iddia olay oldu.Devamını oku...
  • Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortası fiyatları değişti.Devamını oku...
  • 80 yaş üzeri vatandaşlar koronavirüs aşısı olmaya bugün başlıyor.Devamını oku...
  • Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 3 kişiyi peş peşe bıçakladı.Devamını oku...
  • Otelin 8. katından düşerek ölen genç kızla ilgili odadakilerin ifadesi ortaya çıktı.Devamını oku...
  • Bakan Soylu'nun annesine hakaret eden kişiye istenen ceza belli oldu. Devamını oku...

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Dünya

  • İtalya, koronavirüs aşı şirketlerine dava açıyor. Devamını oku...
  • ABD'de biri hamile 5 kişi evde ölü bulundu. Devamını oku...
  • Joe Biden'ın yemin töreninde en çok konuşulan konulardan biri Senatör Bernie Sanders'ın eldivenleri olmuştu. Eldivenler tükendi.Devamını oku...
  • Hollanda'da Covid-19 protestoları çığrından çıktı.Devamını oku...

Magazin

  • Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, konuk olduğu bir radyo programında hakkında çıkan estetik iddialarına "Estetiğim yok" diye yanıt vermişti. Samyeli'nin açıklamaları sonrası ortaya çıkan fotoğraflar herkesi şaşırttı. Devamını oku...
  • Oyuncu Neslihan Atagül'e 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' teşhisi konmuş; bunun ardından Atagül, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun son hali ise sevenlerini üzmüştü. Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya üzerinden Neslihan Atagül'e seslendi. Devamını oku...
  • Hello dergisine röportaj veren Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin ve ilişkisini anlattı. Devamını oku...
  • Kanadalı ünlü pop yıldızı Justin Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 yıl önce bugün tutuklandım, en iyi dönemim değildi" diye yazdı. Devamını oku...
  • Avustralyalı şarkıcı Iggy Azalea (30) geçen yaz doğum yaptığını açıklamıştı. Azalea, doğum sonrası hızlı kilo kaybını kontrol altına aldığını söyledi. Eski ölçülerine dönmesinde ‘bal aromalı dondurma’nın etkili olduğunu açıkladı. Devamını oku...

Spor

  • Fenerbahçe Mesut Özil'in sözleşme detaylarını açıkladı. İşte Özil ve Arsenal'in alacağı paralar. - Devamını oku...
  • Halil Dervişoğlu Galatasaray ile resmen sözleşme imzaladı. Galatasaray detayları açıkladı. - Devamını oku...
  • Ali Akman büyük takımlara gitmeyi düşünmediğini açıkladı. Akman'ın hedefi direkt Avrupa. - Devamını oku...
  • Mesut Özil'in ilk antrenmanında neler yaşandı? - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Soğan çorbası
  • Musakka 
  • Sade bulgur pilavı 
  • Güllaç

Tarifler için tıklayın

Günün testi

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