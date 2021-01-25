Akşam Postası | 25 Ocak 2021

Bakan Soylu'nun annesine hakaret eden kişiye istenen ceza belli oldu.

Bahçeli'nin aşısını yapan hemşireyle ilgili iddia olay oldu.

Joe Biden'ın yemin töreninde en çok konuşulan konulardan biri Senatör Bernie Sanders'ın eldivenleri olmuştu. Eldivenler tükendi

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, konuk olduğu bir radyo programında hakkında çıkan estetik iddialarına "Estetiğim yok" diye yanıt vermişti. Samyeli'nin açıklamaları sonrası ortaya çıkan fotoğraflar herkesi şaşırttı. Devamını oku...

Oyuncu Neslihan Atagül'e 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' teşhisi konmuş; bunun ardından Atagül, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun son hali ise sevenlerini üzmüştü. Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya üzerinden Neslihan Atagül'e seslendi. Devamını oku...

Hello dergisine röportaj veren Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin ve ilişkisini anlattı. Devamını oku...

Kanadalı ünlü pop yıldızı Justin Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 yıl önce bugün tutuklandım, en iyi dönemim değildi" diye yazdı. Devamını oku...