Akşam Postası | 25 Ocak 2022

İstanbul'daki kar için Bakan Soylu tarih verdi: Perşembe gününe kadar sürecek -Devamını oku...

Hadımköy'de trafik durdu! Yolda mahsur kaldılar! 'Ben 22 saattir buradayım' -Devamını oku...

Vergi ödemeleri için kritik açıklama! Bakan Nebati: 31 Ocak'a kadar uzatıldı! -Devamını oku...

İstanbul'a girişlerde uygulanan kısıtlama kaldırıldı -Devamını oku...

İstanbul hava durumu: Bugün kar yağacak mı? Orhan Şen yanıtladı -Devamını oku...

Kar mağduriyetini fırsata çevirdiler! Otelciler 'pes' dedirtti! 1 gecenin fiyatı... -Devamını oku...

İstanbul'da kar yağışı sonrası barajlarda doluluk oranı! -Devamını oku...

Putin'in striptiz odasını ifşa etmişti: Rusya, terör listesine ekledi -Devamını oku...

Bataclan saldırısında yaralanan kadın, doktorun röntgenleriyle ne yaptığını öğrenince şoke oldu -Devamını oku...

Solomon Adaları’nda Covid-19 kaynaklı ilk ölüm kaydedildi -Devamını oku...

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Atilla Saral kendisi gibi oyuncu olan eşi İnci Türkay ile Londra'ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu dün Londra'ya gitmek üzere olan uçakta 8,5 saat mahsur kaldı ve o anları sosyal medya hesabından 'Çok zor çok' notuyla paylaştı. - Devamını oku...

Serenay Sarıkaya, geçen perşembe günü takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Ünlü oyuncu hem olayın iç yüzünü anlattı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - Devamını oku...

Haziran ayında Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen, aldatıldığını öğrenince boşanma davası açmıştı. Nihan Ünsal da Burak Sergen'e dava açtı. - Devamını oku...

Hadise ile bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler geçen günlerde evlilik kararı almıştı. Hadise, sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti. Sevgilisinin kollarında, "Bizim hikayemiz şimdi başlıyor" diyen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi belli oldu. - Devamını oku..

Kasım 2020'de Gizem Demirci ile evlenen Emre Karayel, baba oldu. Gizem Demirci ve Emre Karayel çiftinin üç buçuk kilo ağırlığında ve 50 cm boyunda Can adında bir oğlu oldu. - Devamını oku...

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan'daki taksit detayı şaşırttı - Devamını oku...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu akşam canlı yayında Fatih Altaylı'nın konuğu olacak - Devamını oku...

Afrika Uluslar Kupası maçında izdiham çıktı: Ölenler var - Devamını oku...

Gerard Pique, Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan'a yatırım yaptı - Devamını oku...

Bafetimbi Gomis'in menajeri açıkladı: Galatasaray için dönmeye hazır! - Devamını oku...