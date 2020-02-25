Akşam Postası | 25 Şubat 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gitmeden önce Ankara'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Libya'da 2 askerin şehit olduğunu söyledi. - Devamını oku...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce'nin CHP kurultayı öncesi, "Tek adaylı il seçimlerinden çok adaylı kurultay çıkmaz. Bunun adı ‘demokrasicilik oyunu’ olur." dediğini aktardı. - Devamını oku...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının slayt gösterimi nedeniyle 14 şüpheli gözaltına alındı. - Devamını oku...

Sosyal Güvenlik Kurumu, 'emekli maaşlarından kesinti yapılacak' iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı. - Devamını oku...

Dünya

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı. - Devamını oku...

Geçen haftalarda korona virüsünün tedavisini bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in, korona nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi. - Devamını oku...

İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nda bin kişilik otel koronavirüs şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. - Devamını oku...

Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. - Devamını oku...

Spor

Fenerbahçe galibiyeti sonrasında soyunma odasına inen 2. Başkan Abdurrahim Albayrak takıma 500 bin Euro prim verileceğini açıkladı. - Devamını oku...

Fatih Terim, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendiği maçın ardından "Belki de kariyerimde ilk kez yaptım" dediği bir olayı anlatmıştı. Oyuncularına ev ödevi verdiğini söyleyen Fatih Terim'in bahsettiği ödevin detayları ortaya çıktı. - Devamını oku...

Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor stadına alınmayacak - Devamını oku...

Kobe Bryant için dün akşam Los Angeles Lakers'ın mabedi Staples Center'da bir anma töreni düzenlendi. Geceye çok fazla ünlü isim katıldı. Kobe ile ilgili anılarını anlatan ünlü isimlerden Michael Jordan, Shaquille O'neal, Geno Auriemma ve Rob Pelinka, gecenin en dikkat çeken konuşmalarını yaptı. - Devamını oku...

Vanessa Bryant, Kobe Bryant'ın kullandığı helikopter şirketine ihmal davası açtı - Devamını oku...

Deontay Wilder, Tyon Fury'ye yenilmesinin sebebini açıkladı: "Kıyafetim ağırdı, yol da çok uzundu" - Devamını oku...





Magazin

‘O Ses Türkiye’de Hadise’nin takımında yer alan Anıl Şimşek, yeni görüntüsüyle hayrete düşürdü. Anıl Şimşek 4 ayda tam 50 kilo verdi. - Devamını oku...

Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı: Lise mezunu biriyle olamam. - Devamını oku...

Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı. - Devamını oku...

Demet Akalın: 13 aydır yalnız yatıyorum. - Devamını oku...





Günün podcast'i

Günün iyi haberi

Tekerlekli sandalyesiyle Türkiye'yi dolaşan 'Minnoş Gezgin' - Devamını oku...





Günün köşe yazısı

Aleyna Tilki oynadığı evcilikleri gerçek sanıyor olabilir mi? - Gizem Yetil yazdı...





Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak un çorbası tarifi, etli patates yemeği tarifi, fıstıklı kuş üzümlü pilav tarifi ve tiramisu tarifleri. -Devamını oku...