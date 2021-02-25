Akşam Postası | 25 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Marketlerdeki fahiş fiyatları sona erdirecek talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. İlk kez hakim karşısına çıkan Ümitcan Uygun konuştu: Aleyna Çakır'a tokat attım bayıldı. Ermenistan'da ordu, Azerbaycan'a yenilen Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi. Ülkede darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan destekçilerini sokağa çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden, yeşil kart kısıtlamasını kaldırdı. Daha fazlası için Akşam Postası.
25 Şubat 2021, Perşembe 17:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Marketlerdeki fahiş fiyatları sona erdirecek talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Devamını oku...
- Bakan Çavuşoğlu Ermenistan'da yaşana darbe girişimiyle ilgili 'Şiddetle kınıyoruz!' dedi. Devamını oku...
- Yeni koronavirüs kararı! Kentte testi pozitif çıkanlar yurda yerleştirilecek. Devamını oku...
- İlk kez hakim karşısına çıkan Ümitcan Uygun konuştu: Aleyna Çakır'a tokat attım bayıldı. Devamını oku...
- İstanbul'da tabur komutanlığını gözetlerken yakalanan teröristten akılalmaz savunma.Devamını oku...
- Ermenistan'da ordu, Azerbaycan'a yenilen Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi. Ülkede darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan destekçilerini sokağa çağırdı. Devamını oku...
- Azerbaycan Cuhmurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimi için ilk açıklama. Devamını oku...
- Rusya'dan Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk açıklama. Devamını oku...
- ABD Başkanı Joe Biden, yeşil kart kısıtlamasını kaldırdı. Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- YAYLA ÇORBASI
- YEŞİL MERCİMEK
- ÇANAK SALATA
- ŞERBETLİ BADEM TATLISI
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