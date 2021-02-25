Akşam Postası | 25 Şubat 2021

"Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" diyen Özge Ulusoy’un bu sözleri inandırıcı gelmedi. Sosyal medya kullanıcıları Ulusoy'un eski fotoğraflarını paylaştı. - Devamını oku...

2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlenen Ceyda Ateş, 3 ay önce kızı Talia'yı kucağına almıştı. Ceyda Ateş, kızının yüzünü dün ilk kez gösterdi. - Devamını oku...

2018’de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenen Jessica May'i Türk vatandaşlığı heyecanı sardı. Mart sonunda evraklarını teslim edecek. - Devamını oku...

Türkiye'nin en sevilen isimlerinden bizi olan sanatçı Yıldız Tilbe, taklitçilerine kızdı. Çocukken yüzünün yandığını söyleyen Tilbe, taklidini yapanlar için sert konuştu. - Devamını oku...

Emre Altuğ, eski manken Burcu Çağrı’nın “4 yıldır beraberdik” sözlerine son noktayı koydu. "Benim o kişi ile hiçbir ilgim yok" dedi. - Devamını oku...