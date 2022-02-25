Akşam Postası | 25 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin açıklamalarda bulundu. ' NATO daha kararlı adımlar atmalıydı' - Devamını oku...

Arkadaşının şakası yüzünden günlerdir yoğun bakımda! -Devamını oku...

Maskesiz gezeceğimiz tarihe işaret etti! Uzman isimden flaş açıklama -Devamını oku...

Altın fiyatları düştü, dolar ve euro geriledi, kripto paralar yükseldi! Savaş sorası piyasalar... -Devamını oku...

GSM şirketleri duyurdu! Ukrayna'daki Türklere ücretsiz... -Devamını oku...

Adana'da yaşayan Ukraynalılardan çağrı var -Devamını oku...

Putin'den Ukrayna Ordusu'na darbe çağrısı: Hükümeti indirin. -Devamını oku...

Rusya - Ukrayna savaşı son dakika gelişmeleri: İşgalde 2.gün! Rusya vurmaya devam ediyor -Devamını oku...

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı. -Devamını oku...

Ukrayna'dan şok görüntüler! Kılık değiştirmişler! Cansız bedenleri görüntülendi -Devamını oku...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin son gelişmesi Kiev'e girmesi oldu. Kiev'de yaşanan dehşet verici anların görüntüleri dünyayla paylaşıldı. BBC muhabiri Nick Beake, 'Pozniake mahallesindeki birçok yüksek binadan biri saldırıların doğrudan hedefi oldu ve alev aldı' dedi. -Devamını oku...

Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturan geçen sene de kızı Elif Özüm'ü kucağına alan ünlü şarkıcı Merve Özbey, ikinci kez bebek bekliyor. Devamını oku...

Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci son dönemde iddialı tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. Selin Ciğerci, son olarak katıldığı bir programda kendisine yöneltilen bir soru sonrası afalladı. Devamını oku...

İzlenme rekorları kıran Crown dizisinde, Lady Diana'ya odaklanan beşinci sezonda kullanılacak replika mücevher ve antikalar setten çalındı. Devamını oku...

11 yıllık eşi ve kızı Alara’nın babası Reza Zarrab’dan sürpriz bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, günlerce hatta aylarca magazin gündeminden düşmemişti. 2021 Mayıs ayında evliliklerini sonlandırmışlardı. İddiaya göre Ebru Gündeş'in ayaklarını yerden kesen yeni biri var! Devamını oku...

Mustafa Sandal ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Emina Jahovic, sık sık eski eşi Mustafa Sandal'ı hedef alıyor. Nafaka haberleriyle gündemden düşmeyen eski eşlerden Emina Jahovic, Mustafa Sandal hakkında yeni bir iddiada bulundu. Devamını oku...

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu - Devamını oku...

Fenerbahçe'de Arda Güler 17 yaşına girdi - Devamını oku...

Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınıp Fransa'ya verildi - Devamını oku...