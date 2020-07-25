Akşam Postası | 25 Temmuz 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni’ne katıldı. -Devamını oku...

Kurban Bayramı trafik tedbirleri paylaşıldı. -Devamını oku...

Ayasofya'da bu alana halı serilmedi, işte sebebi! -Devamını oku...

Pınar'ın öldürüldüğü evin kapısına kilit vuruldu. -Devamını oku...

Bakan Selçuk: Ödemeler bayramdan önce yapılacak. -Devamını oku...

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi. -Devamını oku...

Giresun dün akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ı arıyor. -Devamını oku...

Dünya

Koyun yünü yapıştırılan kurbanlık hayvan keçi çıktı. -Devamını oku...

28 yıl sonra kazanılan büyük ikramiyeyi paylaştılar. -Devamını oku...

Spor

Eski Barselonalı yıldız Xavi corona virüse yakalandığını açıkladı. -Devamını oku...

Şampiyonluk sonrası Mert'ten açıklama. -Devamını oku...

Magazin

Hadise ve Kaan Yıldırım görüntü vermemeyi başardı. -Devamını oku...

Simge Sağın ve Aytaç Özgümüş aşk yaşıyor. -Devamını oku...

Cem Yılmaz'la bir süre önce ilişkilerini noktalayan Defne Samyeli, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt verdi. -Devamını oku...

Sinan Akçıl’ın Burcu Kıratlı'ya hediye ettiği yüzük göz kamaştırdı. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Havuç çorbası

Garnitürlü çanak köfte

Şehriyeli bulgur pilavı

Kakaolu ıslak kek

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Sıra dışı

Mark Dawson: Kendi kitabından 400 adet alınca 'çok satanlar' çıkarıldı. -Devamını oku...