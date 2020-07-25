Akşam Postası | 25 Temmuz 2020
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25 Temmuz 2020, Cumartesi 17:56 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni’ne katıldı. -Devamını oku...
Kurban Bayramı trafik tedbirleri paylaşıldı. -Devamını oku...
Ayasofya'da bu alana halı serilmedi, işte sebebi! -Devamını oku...
Pınar'ın öldürüldüğü evin kapısına kilit vuruldu. -Devamını oku...
Bakan Selçuk: Ödemeler bayramdan önce yapılacak. -Devamını oku...
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi. -Devamını oku...
Giresun dün akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ı arıyor. -Devamını oku...
Dünya
Koyun yünü yapıştırılan kurbanlık hayvan keçi çıktı. -Devamını oku...
28 yıl sonra kazanılan büyük ikramiyeyi paylaştılar. -Devamını oku...
Spor
Eski Barselonalı yıldız Xavi corona virüse yakalandığını açıkladı. -Devamını oku...
Şampiyonluk sonrası Mert'ten açıklama. -Devamını oku...
Magazin
Hadise ve Kaan Yıldırım görüntü vermemeyi başardı. -Devamını oku...
Simge Sağın ve Aytaç Özgümüş aşk yaşıyor. -Devamını oku...
Cem Yılmaz'la bir süre önce ilişkilerini noktalayan Defne Samyeli, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt verdi. -Devamını oku...
Sinan Akçıl’ın Burcu Kıratlı'ya hediye ettiği yüzük göz kamaştırdı. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Havuç çorbası
- Garnitürlü çanak köfte
- Şehriyeli bulgur pilavı
- Kakaolu ıslak kek
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Sıra dışı
Mark Dawson: Kendi kitabından 400 adet alınca 'çok satanlar' çıkarıldı. -Devamını oku...