Akşam Postası - 26 Ağustos 2021

Ulaştırma Bakanlığı'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama -Devamını oku...

Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı! Enes Batur, Reynmen, Başak Karahan, Doğan Kabak... -Devamını oku...

Meteoroloji'den sonra bir son dakika uyarısı daha! Sıcak hava dalgası geliyor -Devamını oku...

Antalya'da dehşet anları! Lüks otomobil cayır cayır yandı... -Devamını oku...

Zam geldi! İşte yeni maaşları… Hemşire, sağlık memuru, fizyoterepist… -Devamını oku...

Özhaseki: Burası göçmen kampı değil -Devamını oku...

Kabil Havalimanı dışında patlama! MSB'den açıklama -Devamını oku...

Aşı yaptırmayan çalışanlardan ek sağlık sigortası primi alacak! -Devamını oku...

Üçüncü doz için beklenen açıklama geldi! İşte oranlar -Devamını oku...

ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'dan kaçmak isteyenler için önerdi -Devamını oku...

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Lüleburgaz’da sahne aldı. Derici, mini sahne kostümüyle göz doldurdu. - Devamını oku...

Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği Nagehan Kaşıkçı ile 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmıştı. 8 yaşındaki oğlunun babasıyla tarikat merkezlerine gittiğini iddia eden Kaşıkçı, oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek psikiyatrdan rapor almıştı. Necati Şaşmaz, raporun sahte olduğunu iddia etti. Nagehan Kaşıkçı, eski eşinin iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. - Devamını oku...

Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen, Doğan Kabak, Ferit Karakaya gibi ünlü sosyal medya fenomenleri Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağırıldı. - Devamını oku...

Hilton otellerinin varislerinden olan Paris Hilton ile şubat ayında nişanlandığı Carter Reum, birlikte Avrupa turuna çıktı. Fransa ve İtalya'yı gezen çiftin yat turundaki aşk dolu dakikaları objektiflere yansıdı. - Devamını oku...

Meltem Miraloğlu, 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturmasının ardından hiç gündemden düşmedi. 48 yaş büyük Amerikalı Patrick isimli bir adamla evlenen Miraoğlu hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak hamileyken eşi tarafından darp edildiği konuşulmuştu. Ünlü isim bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. - Devamını oku...

Selin Ciğerci'nin hakkında aldırdığı tedbir kararını ihlal edince üç gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan eski manken Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bugün çıktı. - Devamını oku...

Emre Mor yeniden Süper Lig'de! -Devamını oku...

Hidemasa Morita için Fenerbahçe'den resmi teklif! -Devamını oku...