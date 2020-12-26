Akşam Postası | 26 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: TOGG'dan heyecanlandıran 27 Aralık paylaşımı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantı tarihi belli oldu, Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de de üretim alanı kurmayı planladıklarını belirtti.
26 Aralık 2020, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
- Türkiye’nin Otomobili sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. -Devamını oku...
- Prof. Dr. Uğur Şahin: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır -Devamını oku...
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantı tarihi belli oldu -Devamını oku...
- Meteoroloji'den Trakya, Ege ve Akdeniz için şiddetli yağmur uyarısı -Devamını oku...
- Beyaz eşya ve mobilyada taksit sayısı düştü -Devamını oku...
- Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi -Devamını oku...
- Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'NOTAM' açıklaması -Devamını oku...
Dünya
- Paşinyan istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı -Devamını oku...
- 'Noel Baba' 45 kişiye corona virüs bulaştırdı -Devamını oku...
Magazin
- Selda Bağcan: Ben sol muhafazakarım, açık giyinmeyi ayıp buluyorum. - Devamını oku....
- Halil Sezai, 4 yıldır aşk yaşadığı Melike Beşli ile ilk kez fotoğraf paylaştı. - Devamını oku...
- Aylarca inkar ettikleri ilişkileri öpüşme videoları ile ortaya çıkan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, ilişkilerini uzun süre neden gizlediklerini ilk kez açıkladılar. - Devamını oku...
- Demet Akalın'dan tuvaleti pis bırakan sanatçıya mesaj: O klozet öyle bırakılmaz! - Devamını oku...
- Murat Dalkılıç 2 yıldır aşk yaşadığı Hande Erçel’den geçen temmuzda ayrılmıştı. Dalkılıç, “İlişkiyi ne bitirir?” sorusuna “İçindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. Ben hep ilk önce karşı tarafı düşünürüm, onun ne istediğine önem veririm, merak ederim” yanıtını verdi. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Tarhana çorbası
- Fırında çupra
- Çoban salatası
- Sufle
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