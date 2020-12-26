Akşam Postası | 26 Aralık 2020

Halil Sezai, 4 yıldır aşk yaşadığı Melike Beşli ile ilk kez fotoğraf paylaştı. -

Aylarca inkar ettikleri ilişkileri öpüşme videoları ile ortaya çıkan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, ilişkilerini uzun süre neden gizlediklerini ilk kez açıkladılar. -

Demet Akalın'dan tuvaleti pis bırakan sanatçıya mesaj: O klozet öyle bırakılmaz! -

Murat Dalkılıç 2 yıldır aşk yaşadığı Hande Erçel’den geçen temmuzda ayrılmıştı. Dalkılıç, “İlişkiyi ne bitirir?” sorusuna “İçindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. Ben hep ilk önce karşı tarafı düşünürüm, onun ne istediğine önem veririm, merak ederim” yanıtını verdi. -