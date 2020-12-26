Türkiye Akşam Postası | 26 Aralık 2020

Akşam Postası | 26 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 26 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: TOGG'dan heyecanlandıran 27 Aralık paylaşımı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantı tarihi belli oldu, Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de de üretim alanı kurmayı planladıklarını belirtti.

26 Aralık 2020, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
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  • Murat Dalkılıç 2 yıldır aşk yaşadığı Hande Erçel’den geçen temmuzda ayrılmıştı. Dalkılıç, “İlişkiyi ne bitirir?” sorusuna “İçindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. Ben hep ilk önce karşı tarafı düşünürüm, onun ne istediğine önem veririm, merak ederim” yanıtını verdi. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Tarhana çorbası
  • Fırında çupra
  • Çoban salatası
  • Sufle

Günün menüsü tarifleri için tıklayın﻿

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