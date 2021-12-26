Akşam Postası | 26 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması: Bu çarkı bozacağız! Devamını oku...

5 büyük zincir markete caza! İndirim beklenirken yüzde 20 zam yapmışlar. Devamını oku...

Pitbull vahşeti geliyorum demiş! Asiye'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Devamını oku...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Pandemide çocuklar bulaş kaynağı değil. Devamını oku...

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen tatbikatta, İsrail'in Dimona şehrinde bulunan nükleer tesisine ait temsili maketler balistik füzeler ve insansız hava araçları ile vuruldu. Devamını oku...

Taliban'dan kadınlara yeni yasak! O hakları da ellerinden alındı. Devamını oku...

Kraliyet ailesinin en zeki üyesi Meghan Markle çıktı! Devamını oku...

Parayı nereye harcayacaklarını şaşırdılar! Milyonerlerin ilginç masrafları... Devamını oku...

Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül Balıkesir'de geçirdiği kazada yaralanırken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gülçin Ergül, yaşadığı travmanın ardından psikolojik destek almaya başladı. Devamını oku...

Önceki gün Akmerkez’de alışveriş yapan 'Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç, "Oyuncunun karaktere girmesi zor oluyor mu?" sorusunu rol arkadaşı Burcu Biricik'in canlandırdığı 'Nalan' karakterinden örnek vererek cevapladı. Devamını oku...

Behzat Ç.isimli diziyle akıllara kazınan şimdilerde ise ‘Bergen’ filmi için kamera karşısına geçen Erdal Beşikçioğlu’ndan sevenlerini üzen bir haber geldi. Devamını oku...

Ünlü oyuncu Kate Winslet, "Titanik" filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Pelin Akil, sosyal medya hesabından ikiz kızları Alin ve Lina ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Dün Lina'nın kucağında uyuduğu videosunu yayınlayan güzel oyuncu, kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçilerine sert çıktı. Devamını oku...

Beşiktaş sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam edecek - Devamını oku...

Galatasaray'da Sekidika Belçika'dan geri çağrıldı, Eyüpspor'a kiralanacak - Devamını oku...

Galatasaray'da Sacha Boey nihayet takıma döndü - Devamını oku...

Fenerbahçe Beko'da sakatlanan Jan Vesely'nin 6 hafta, De Colo için ise 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. - Devamını oku...

Beşiktaş 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi. Çebi, Fikret Orman'la ilgili konuştu. - Devamını oku...