Akşam Postası | 26 Ekim 2020

Rusya’nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi.

Ortalama olarak, günde yaklaşık 2 milyon kullanıcının sosyal medya ağlarına katıldığını ve bu sosyal medya platformlarının halihazırda günlük 4 milyar kişiyi ağırladığını biliyor muydunuz? Digital 2020 October Global Statshot raporuna dayanan veriler, dünyanın en çok ziyaretçi alan internet sitelerini açığa çıkardı.

Ermenistan ordusu Azerbeycan'a saldırarak 3. kez ateşkesi ihlal etti.

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını doğruladı. - Devamını oku...

Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi. "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Dilber Ay’ın hayat hikayesi film oluyor. Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak. - Devamını oku...

Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, meslektaşı Enes Batur'un kendisini sevmediği yönünde attığı tweet'in hatırlatılması üzerine çok konuşulacak bir iddiada bulundu: Enes Batur yıllardır bana aşık! - Devamını oku...

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanan babası Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti. Hünel kardeşler, acı haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. - Devamını oku...

İstiklal Marşı'nı okumadığı için yayında gerilen ve sorular sebebiyle yayını terk etmek isteyen Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin gündeme bomba gibi düştü. Şevval Şahin'e arkadaşı Şeyma Subaşı ise destek oldu. Subaşı açıklamasında "Keşke bana daha önce sormuş olsaydı" dedi. - Devamını oku...