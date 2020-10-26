Akşam Postası | 26 Ekim 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları:
26 Ekim 2020, Pazartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın. Devamını oku...
- Erdoğan'ın boykot çağrısına ilk destek geldi. Devamını oku...
- 'Trabzon' paylaşımıyla tepki çeken CHP'li İlayda Kılınç'ın ihraç süreci başladı. Devamını oku...
- TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor. Devamını oku...
- Kamu bankalarından KOBİ'lere yönelik kredi destek paketi. Devamını oku...
- Altının gram fiyatı 493 lira ile haftaya rekor kırarak başladı. Devamını oku...
- Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: 65 yaş üstü Salı'ya kadar dışarı çıkmasın. Devamını oku...
- Eğitimde yeni dönem! Fabrikaların içinde okullar açılacak.Devamını oku...
- Yazar Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet. Devamını oku...
Dünya
- Ermenistan ordusu Azerbeycan'a saldırarak 3. kez ateşkesi ihlal etti. Devamını oku...
- Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: Çok sayıda asker hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Aliyev açıkladı: Ermenistan'a silah gönderen ülkelerin listesi bende var.Devamını oku...
- Apple, iMovie uygulamasına HDR desteği ekledi - Devamını oku...
- Çin'deki mağazalarda teşhiri ürünü iPhone 12’lerin boyaları soyuldu - Devamını oku...
- Ortalama olarak, günde yaklaşık 2 milyon kullanıcının sosyal medya ağlarına katıldığını ve bu sosyal medya platformlarının halihazırda günlük 4 milyar kişiyi ağırladığını biliyor muydunuz? Digital 2020 October Global Statshot raporuna dayanan veriler, dünyanın en çok ziyaretçi alan internet sitelerini açığa çıkardı. - Devamını oku...
- Spotify kullanıcıları platforma artık Google hesabıyla giriş yapabilecek - Devamını oku...
- Rusya’nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi. - Devamını oku...
Magazin
- Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını doğruladı. - Devamını oku...
- Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi. "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...
- Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Dilber Ay’ın hayat hikayesi film oluyor. Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak. - Devamını oku...
- Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, meslektaşı Enes Batur'un kendisini sevmediği yönünde attığı tweet'in hatırlatılması üzerine çok konuşulacak bir iddiada bulundu: Enes Batur yıllardır bana aşık! - Devamını oku...
- Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanan babası Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti. Hünel kardeşler, acı haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. - Devamını oku...
- İstiklal Marşı'nı okumadığı için yayında gerilen ve sorular sebebiyle yayını terk etmek isteyen Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin gündeme bomba gibi düştü. Şevval Şahin'e arkadaşı Şeyma Subaşı ise destek oldu. Subaşı açıklamasında "Keşke bana daha önce sormuş olsaydı" dedi. - Devamını oku...
- Yaz boyunca birçok yere birlikte giden oyuncu Merve Oflaz ile iş insanı Allan Hakko’nun arkadaşlığı, geçtiğimiz günlerde aşka dönüştü. - Devamını oku...
Spor
- Mustafa Cengiz'in yarın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor - Devamını oku...
- Lille teknik direktörü Christopher Galtier, Burak Yılmaz hakkında konuştu. Burak, Lille'in Nice'le 1-1 kaldığı maçta takımının tek golünü atmış ve 79. dakikada oyundan çıkarılmıştı. Oyundan alınmasına çok kızan Burak'ın kenara gelirken ettiği küfürler ekrana yansımıştı. Lille'in hocası Galtier'den açıklama geldi. - Devamını oku...
- Galatasaray'da yönetim, Fatih Terim'in Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamaları sansürledi. Açıklamanın sadece oyuncularla ilgili kısmına yer verilen web site haberinde, Terim'in "Artık ne kimsenin arkasında ne de yanındayım" ifadesine yer vermedi. Bu durum ilk kez yaşanmıyor. - Devamını oku...
- Manchester City 17 yaşındaki eski oyuncusu Jeremy Wisten intihar etti - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Patates oturtma
- Fırında makarna
- Kıbrıs tatlısı
Günün videosu
İstanbul Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda rayların arasına düşerek üstünden 2 vagon geçen genç kız hafif yaralandı. Metrodaki vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.
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