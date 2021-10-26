Akşam Postası | 26 Ekim 2021

CHP’nin aldığı son dakika kararı ile TBMM’ye sunulan Irak – Suriye tezkeresine ‘hayır’ oyu kullanacağını açıklamasının ardından Meclis’teki kritik görüşme başladı. Devamını oku...

Koronavirüs salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40’ının 23 yaş altında olması Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Devamını oku...

İstanbul’da feci olay! Scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi…Devamını oku...

SGK resmen duyurdu! O ilaçlar hakkında önemli karar. Devamını oku...

Aile hekimleri ile ilgili önemli gelişme! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı…Devamını oku...

İngiliz basınından Erdoğan'a övgü: Krizde düğümü çözdü. Devamını oku...

Sudan'da nerede olduğu bilinmeyen Başbakan'ın yeri belli oldu! Devamını oku...

ABD'de şok eden karar! Su aygırları insan sayıldı. Devamını oku...

Trump'ların intikamı! Satışa sundular: 'Silahlar değil, Alec Baldwin öldürüyor!' Devamını oku...

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’da canlandırdığı ‘Volkan’ komiser karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda yakalandığı kanser hastalığını yendiğini duyurmuştu. Boğaç Aksoy, şimdi ise hakkında çıkan haberlere isyan etti. posta.com.tr/bogac-aksoyu-isyan-ettiren-olum-haberi-haber-fotograf-2392147-2" target="_blank"> Devamını oku...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Devamını oku...

Sürekli yaşıyla gündem olan Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan'dan tarihi espri… Ablasını photoshop kullanarak 3. Selim'le yan yana getiren Semiramis Hanım, "Osmanlı arşivinde bulunmuş. Gizli bilgiymiş" notu düştü. Devamını oku...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuruyor. Süreyya Yalçın son olarak eşi Ozan Baran’ın yeni yaşını sosyal medya sayfasından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Devamını oku...

YouTube hesabından yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman’dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. İş insanı Yusuf Engin’e gönlünü kaptıran Danla Biliç sosyal medya sayfasından yaptığı itirafla şaşırttı. Devamını oku...

Derbinin gözden kaçan 4 detayı - Devamını oku...

Galatasaray'da dün akşamki Beşiktaş derbisinin dikkat çeken görüntülerinden biri Aytaç Kara'ya aitti. Kara'nın yedek kulübesindeki yapayalnız ve moralsiz görüntüsü gözlerden kaçmadı. - Devamını oku...

Mehmet Akif Üstündağ tekrar Voleybol Fedeasyonu Başkanı seçildi - Devamını oku...

Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen yenir bir dünya rekoru kırdı. Ercümen, paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe daldı. - Devamını oku...