Türkiye Akşam Postası | 26 Eylül 2020

Akşam Postası | 26 Eylül 2020

Türkiye

Akşam Postası | 26 Eylül 2020

Bir günün özetiyle yine karşındayız. Gün içerisinde olan biteni şöyle bir derleyip toplayıp sana sunmak istiyoruz. Akşam Postası hazır!

26 Eylül 2020, Cumartesi 17:30 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı

  • Kremalı mantar çorbası
  • Hünkar beğendi
  • Pirinç pilavı
  • Mozaik pasta

Tarifler için tıklayın

Günün videosu

Yavru kutup ayısına fok balığı sürprizi



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