Akşam Postası | 26 Eylül 2020
Bir günün özetiyle yine karşındayız. Gün içerisinde olan biteni şöyle bir derleyip toplayıp sana sunmak istiyoruz. Akşam Postası hazır!
26 Eylül 2020, Cumartesi 17:30 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2020 töreninde. -Devamını oku...
Darp edilen sağlık çalışanı geçirdiği ameliyat sonrası açıklamada bulundu. -Devamını oku...
Beyoğlu esnafına zorunlu 'Güvenli Alan' uygulaması. -Devamını oku...
'Gerekirse 2 maske birden kullanın'. -Devamını oku...
Dünya
İran, 5,2 büyüklüğünde deprem ile sallandı. -Devamını oku...
Karaoke partisi 2 can aldı. -Devamını oku...
Magazin
Acun Ilıcalı, ‘Survivor’ yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti’ne Türkiye’den artık direkt uçabilecek. Ünlü televizyoncu, özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştirdi. - Devamını oku...
2 çocuk annesi Pelin Karahan, “Evde 3 erkekle ilgilenmek hiç kolay değil” diyerek, artık çocuk yapmayacağını söyledi. - Devamını oku...
Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı aşkı belgelendi: Arka kapıdan maça gitti. - Devamını oku...
Hülya Avşar, 55 milyon TL’ye Ayvalık’taki Çiçek Adası’nı aldı. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini kızı Zehra’ya emanet edecek. - Devamını oku...
Mesut Akusta: Ne çocukluğumda ne gençliğimde Süleyman gibi tutkulu bir aşk yaşadım. Keşke olsaydı ama olmadı. - Devamını oku...
Demet Akbağ: Genç kız rolleri için zayıflık avantajdır. - Devamını oku...
Spor
Derbide ilk golü atan avantajı sağlayacak. -Devamını oku...
Emre Belözoğlu'nun aldığı ücret belli oldu. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Kremalı mantar çorbası
- Hünkar beğendi
- Pirinç pilavı
- Mozaik pasta
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Günün videosu
Yavru kutup ayısına fok balığı sürprizi