Akşam Postası | 26 Eylül 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2020 töreninde. -Devamını oku...

Darp edilen sağlık çalışanı geçirdiği ameliyat sonrası açıklamada bulundu. -Devamını oku...

Beyoğlu esnafına zorunlu 'Güvenli Alan' uygulaması. -Devamını oku...

'Gerekirse 2 maske birden kullanın'. -Devamını oku...

Dünya

İran, 5,2 büyüklüğünde deprem ile sallandı. -Devamını oku...

Karaoke partisi 2 can aldı. -Devamını oku...

Magazin

Acun Ilıcalı, ‘Survivor’ yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti’ne Türkiye’den artık direkt uçabilecek. Ünlü televizyoncu, özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştirdi. - Devamını oku...

2 çocuk annesi Pelin Karahan, “Evde 3 erkekle ilgilenmek hiç kolay değil” diyerek, artık çocuk yapmayacağını söyledi. - Devamını oku...

Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı aşkı belgelendi: Arka kapıdan maça gitti. - Devamını oku...

Hülya Avşar, 55 milyon TL’ye Ayvalık’taki Çiçek Adası’nı aldı. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini kızı Zehra’ya emanet edecek. - Devamını oku...

Mesut Akusta: Ne çocukluğumda ne gençliğimde Süleyman gibi tutkulu bir aşk yaşadım. Keşke olsaydı ama olmadı. - Devamını oku...

Demet Akbağ: Genç kız rolleri için zayıflık avantajdır. - Devamını oku...

Spor

Derbide ilk golü atan avantajı sağlayacak. -Devamını oku...

Emre Belözoğlu'nun aldığı ücret belli oldu. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü! ı

Kremalı mantar çorbası

Hünkar beğendi

Pirinç pilavı

Mozaik pasta

Günün videosu

Yavru kutup ayısına fok balığı sürprizi





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