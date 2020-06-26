Akşam Postası | 26 Haziran 2020
Günün öne çıkan tüm gelişmeleri Akşam Postası'nda. Akşam Postası her akşam 18:00-18:30 civarı buralarda oluyor. Galiba birbirimize alıştık artık! İşte günün haberleri.
26 Haziran 2020, Cuma 17:32 Son Güncelleme:
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Gündem
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Devamını oku...
Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı. Devamını oku...
İstanbul'da hafta sonu ulaşım adaylar ve görevliler için ücretsiz. Devamını oku...
Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem. Devamını oku...
THY'nin temmuz uçuş programı belli oldu. Devamını oku...
Bir milletvekili corona virüse yakalandı. Devamını oku...
Corona virüste 4 yeni semptom daha ortaya çıktı. Devamını oku...
İnternet kafeler ve elektronik oyun yerleri açılıyor. Devamını oku...
Ecrin Kurnaz davasında şüpheli 4 kişi tutuklandı. Devamını oku...
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi. Devamını oku...
Dünya
5 apartmanda 700 kişi karantinaya alındı. Devamını oku...
Çin ve Güney Kore'de bir günde 42 yeni vaka.
Spor
Isla'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı. Devamını oku...
Muslera'dan sevindiren haber geldi. Devamını oku...
Magazin
Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı. - Devamını oku...
Beyazıt Öztürk, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçesinde, adı ve fotoğrafları kullanılarak sosyal medyada kendi adına hesaplar oluşturulduğunu, söz konusu hesaplarda paylaşımlar yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...
'Çatlak Şanzel' lakaplı şarkıcı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki programına konuk oldu. Şanzel, bir doktoru öldürdüğünü anlatınca tepki çekti. - Devamını oku...
Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimi melekler korudu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Tarhana çorbası
- Nohut yemeği
- Sebzeli pilav
- Haşhaşlı revani