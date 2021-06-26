Akşam Postası | 26 Haziran 2021

Kanal İstanbul’da tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar -Devamını oku...

Meteoroloji uyarmıştı! İzmir ve çevresinde sağanak ve fırtına -Devamını oku...

Kanal İstanbul'da köprüler ücretsiz olacak -Devamını oku...

YKS öncesi kimliklerini unutan adayların yardımına polis ekipleri koştu! -Devamını oku...

Son kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler! -Devamını oku...

Kurban Bayramı öncesi otobüs ve uçak biletlerinin fiyatları uçtu! -Devamını oku...

Yüzlerce kadın ayakkabısı çalan hırsızın savunması şaşırttı -Devamını oku...

Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı! Bütün fotoğraflar silindi... -Devamını oku...

Şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programına katıldı. Funda Arar'ı yayında görenler, tanımakta zorlandı. Arar'ın değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. - Devamını oku...

Hadise ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsleyen oyuncu Kaan Yıldırım imajını değiştirmişti. Bu imaj değişikliğinin nedeni ortaya çıktı. - Devamını oku...

Usta oyuncu Nurseli İdiz, birçok kez dolandırıldığını anlattı. Kendisini en çok sarsan olayı ise muhasebecisiyle yaşadığını açıkladı. Kariyerle de ilgili önemli itiraflarda bulundu. - Devamını oku...

İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta’yla Türkiye’ye gelen Can Yaman, rotayı Bodrum’a çevirdi. Kiraladıkları tekneyle Çökertme Koyu’na demirleyen çift, aşk dolu dakikalar yaşadı. Can Yaman kendisini öpücüklere boğan Leotta’yı uyarıp durmasını istese de başarılı olamadı. Sonunda çareyi denize atlamakta buldu. - Devamını oku...

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenen A Milli Takım'ın kaptanı Burak Yılmaz, turnuva sonrası daha önce ayrılıp barıştığı İstem Atilla, kızları Derin ve Nazlı’yla birlikte tatile çıktı. - Devamını oku...

Mide küçültme ameliyatı ile 41 kilo verip 49’a düşen Damla Ersubaşı, geçen yıl boşandığı Mustafa Can Keser’le Bodrum’da görüntülendi. Oyuncu, görüntülenince açıklama yapmadan geçemedi... - Devamını oku....

Fenerbahçe'de büyük gün! Oy verme sona erdi! Dikkat çeken 30 dakika detayı -Devamını oku...

Cüneyt Çakır'a Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev -Devamını oku...

Eski milli futbolcu Ertan Öznur hayatını kaybetti -Devamını oku...

Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı -Devamını oku...