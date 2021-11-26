Akşam Postası | 26 Kasım 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş sözler! İzmir’de deprem konutları teslim edildi... Sıcaklıklar 10 derece düşecek, bir hafta boyunca... Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı! DNA sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan darbe açıklaması! Tarih verdi... Daha fazlası için Akşam Postası.
26 Kasım 2021, Cuma 17:32 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş sözler! İzmir’de deprem konutları teslim edildi... -Devamını oku...
Mersin Barosu'ndan Müslüme'nin dedesiyle ilgili iddialar hakkında açıklama... -Devamını oku...
Sıcaklıklar 10 derece düşecek, bir hafta boyunca... -Devamını oku...
Ayasofya Camii'nde bulunan kağıtların sırrı ortaya çıktı! -Devamını oku...
Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı! DNA sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı -Devamını oku...
Zamlı iPhone fiyatları belli oldu! İşte Apple'ın zam kararı sonrası yeni iPhone fiyatları -Devamını oku...
Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kilosu 16 bin lira… -Devamını oku...
Ünlü 'Afgan kızı' ülkesini terk etti! İtalya'ya yerleşti -Devamını oku...
Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan darbe açıklaması! Tarih verdi... -Devamını oku...
Sunucu Kadir Ezildi Acun Ilıcalı'nın hayata geçirdiği dijital platform Exxen'de yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Kadir Ezildi, programında bir bölümünde gözyaşlarına hâkim olamadı. - Devamını oku
Hafta içi her gün saat 10.00’da izleyiciyle buluşan Müge Anlı, bugün ekrana gelen programının canlı yayında acı haberi duyurdu. - Devamını oku
Geçtiğimiz eylül ayında şef Arda Türkmen ile mutluluğa “Evet” diyen sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'in hamile olduğu ileri sürüldü. Çıkan hamilelik iddiaları sonrası Arda Türkmen açıklama yaptı. - Devamını oku
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de 'Asya' karakterine hayat veren Cansu Dere, Instagram hesabından yazdan kalma bir fotoğrafını paylaştı. - Devamını oku
Fenerbahçe'den transfer atağı! 3 kritik isim... -Devamını oku...
Fransız ekibi Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray gruptan çıkmayı garantileyerek kasasını doldurdu -Devamını oku...