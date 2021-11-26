Türkiye Akşam Postası | 26 Kasım 2021

Akşam Postası | 26 Kasım 2021

Türkiye

Akşam Postası | 26 Kasım 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş sözler! İzmir’de deprem konutları teslim edildi... Sıcaklıklar 10 derece düşecek, bir hafta boyunca... Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı! DNA sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan darbe açıklaması! Tarih verdi... Daha fazlası için Akşam Postası.

26 Kasım 2021, Cuma 17:32 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş sözler! İzmir’de deprem konutları teslim edildi... -Devamını oku...

Mersin Barosu'ndan Müslüme'nin dedesiyle ilgili iddialar hakkında açıklama... -Devamını oku...

Sıcaklıklar 10 derece düşecek, bir hafta boyunca... -Devamını oku...

Ayasofya Camii'nde bulunan kağıtların sırrı ortaya çıktı! -Devamını oku...

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Ünlü 'Afgan kızı' ülkesini terk etti! İtalya'ya yerleşti -Devamını oku...

Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan darbe açıklaması! Tarih verdi... -Devamını oku...

Sunucu Kadir Ezildi Acun Ilıcalı'nın hayata geçirdiği dijital platform Exxen'de yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Kadir Ezildi, programında bir bölümünde gözyaşlarına hâkim olamadı. - Devamını oku

Hafta içi her gün saat 10.00’da izleyiciyle buluşan Müge Anlı, bugün ekrana gelen programının canlı yayında acı haberi duyurdu. - Devamını oku

Geçtiğimiz eylül ayında şef Arda Türkmen ile mutluluğa “Evet” diyen sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'in hamile olduğu ileri sürüldü. Çıkan hamilelik iddiaları sonrası Arda Türkmen açıklama yaptı. - Devamını oku

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de 'Asya' karakterine hayat veren Cansu Dere, Instagram hesabından yazdan kalma bir fotoğrafını paylaştı. - Devamını oku

Fenerbahçe'den transfer atağı! 3 kritik isim... -Devamını oku...

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