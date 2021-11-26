Akşam Postası | 26 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş sözler! İzmir’de deprem konutları teslim edildi... -Devamını oku...

Mersin Barosu'ndan Müslüme'nin dedesiyle ilgili iddialar hakkında açıklama... -Devamını oku...

Sıcaklıklar 10 derece düşecek, bir hafta boyunca... -Devamını oku...

Ayasofya Camii'nde bulunan kağıtların sırrı ortaya çıktı! -Devamını oku...

Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı! DNA sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı -Devamını oku...

Zamlı iPhone fiyatları belli oldu! İşte Apple'ın zam kararı sonrası yeni iPhone fiyatları -Devamını oku...

Balinanın kusmuğundan yapılıyor! Kilosu 16 bin lira… -Devamını oku...

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Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan darbe açıklaması! Tarih verdi... -Devamını oku...

Sunucu Kadir Ezildi Acun Ilıcalı'nın hayata geçirdiği dijital platform Exxen'de yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Kadir Ezildi, programında bir bölümünde gözyaşlarına hâkim olamadı. - Devamını oku

Hafta içi her gün saat 10.00’da izleyiciyle buluşan Müge Anlı, bugün ekrana gelen programının canlı yayında acı haberi duyurdu. - Devamını oku

Geçtiğimiz eylül ayında şef Arda Türkmen ile mutluluğa “Evet” diyen sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'in hamile olduğu ileri sürüldü. Çıkan hamilelik iddiaları sonrası Arda Türkmen açıklama yaptı. - Devamını oku

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de 'Asya' karakterine hayat veren Cansu Dere, Instagram hesabından yazdan kalma bir fotoğrafını paylaştı. - Devamını oku

Fenerbahçe'den transfer atağı! 3 kritik isim... -Devamını oku...

Fransız ekibi Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray gruptan çıkmayı garantileyerek kasasını doldurdu -Devamını oku...