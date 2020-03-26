Akşam Postası | 26 Mart 2020

Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'u evde tutamıyoruz. En sert tedbir yasakla olabilir. Ama ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir? " dedi. Devamını oku...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ve sosyal izolasyon hakkında sorulan soruları yanıtladı. Bakan Soylu, sosyal izolasyonda bazı illeri uyardı.Devamını oku...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayısı gibi günlük ve toplam verilerin yer aldığı tabloları bakanlığın sitesinden güncel bir şekilde paylaşacak. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul için kontrollü kısıtlama beklendiğini açıkladı.Devamını oku...





Dünya

Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de corona virüs hızla yayılıyor. 9 bin 640 vakanın görüldüğü ve 467 kişinin yaşamını yitirdiği İngiltere'de corona virüs için 3 senaryo düşünülüyor. Devamını oku...

Dünya genelinde corona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla oranda hayatını kaybetmesinin sebebi de belli oldu.Devamını oku...

Almanya Başbakanı Merkel'in ikinci corona virüs testinin sonucu çıktı.Devamını oku...

ABD'de can kayıpları 1000'i geçti, Trump New York'u zor haftaların beklediğini söyledi. Brezilya favelalarındaki çeteler, sokağa çıkma yasağı ilan etti. Salgının yoğun olarak görüldüğü kentlerdeki atık suları inceleyen bilim insanları, dünyayı şoka uğratan sonucu buldu.Devamını oku...





Magazin

Corona virüs nedeniyle kendini izole eden Hadise Açıkgöz, saçlarına bakım yaptırmak için kuaförünü eve çağırdı. Ödediği ücret dudak uçuklattı. Devamını oku...

Corona virüs salgını nedeniyle evden konser verme akımına şarkıcı Demet Akalın da katıldı. Demet Akalın, Sıla ve Yalın’ın rekorunu elinden aldı. Devamını oku...

Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki akşam şanssızlık yaşadı. Önceki akşam cipinin anahtarı bozulan Bahadır’a şoförü yedek anahtar getirdi. Fakat o anahtarda arabayı çalıştırmayınca, güzel oyuncu şoförünün otomobiline geçti. Ancak bu araç da arıza yapınca Bahadır, eve taksiyle döndü. Devamını oku...





Mustafa Cengiz ve ailesinin corona virüs testi negatif çıktı. - Devamını oku...

Zeljko Obradovic ve ailesi Sırbistan'a döndü - Devamını oku...

2003-2004 sezonunda İtalya Serie B takımlarından Catanzaro tribünlerinde ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Catanzaro'nun oyuncusu Giorgio Corona adına açılan 'Corona virüsü' pankartı yeniden gündeme geldi. - Devamını oku...

Transfer döneminde Türk takımlarıyla adı sık sık anılan Radja Nainggolan, Inter'den bir başka İtalyan takımı Cagliari'ye kiralık olarak gitmişti. İtalya'da yaşayan Nainggolan ve kanser hastası eşi Claudia, corona virüsten korunmaya çalışıyor. - Devamını oku...

Son 24 saatte 655 kişinin yaşamını yitirdiği İspanya'da corona virüs Katalan ekibi Barcelona'ya da sıçradı. Barcelona'nın sağlık ekibinin başı Ramon Canal ile Hentbol takımında doktor olan Antoni Gutierrez'de virüs belirtileri görüldü. - Devamını oku...

Miralem Pjanic, Zeynep Bastık'ı Instagram'da engelledi. - Devamını oku...

Pepe Reina: "Büyük, bahçeli evleri olan ayrıcalıklı insanlarız. 70 metre karelik evde 2 çocukla yaşayan insanlar için daha çok endişeliyim." - Devamını oku...





Günün menüsü

Tarhana çorbası tarifi

Karnabahar kızartması tarifi

Mor lahana salatası tarifi

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