Akşam Postası | 26 Mayıs 2020
Bir Ramazan bayramını daha geride bıraktık. Bakalım son günde gündemde neler var? İşte Akşam Postası.
26 Mayıs 2020, Salı 18:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan seyahat yasağı, şu an sadece 15 ili ilgilendiriyor. Peki seyahat yasağı ne zaman kalkacak? posta.com.tr/sehirler-arasi-seyahat-yasagi-ne-zaman-kalkacak-2257553" target="_blank">Devamını oku...
- 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi açıkladı. Devamını oku...
- Plaja koşacaklar için uyulması gereken kurallar. Devamını oku...
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 27 Mayıs Çarşamba yasak kalkıyor mu?Devamını oku...
- Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlayacak! İşte açılacak yerler.Devamını oku...
- THY duyurdu: Yolcular anons ile uçağa binecek.Devamını oku...
- Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in 2 hafta önce emniyete gittiği ortaya çıktı. Devamını oku...
- Hamile kadını tekmeleyen muhtar adli kontrolle serbest bırakıldı. Devamını oku...
Dünya
- Johnson'ın başdanışmanı özür bile dilemeyince devlet bakanı istifa etti. Devamını oku...
- Almanya, 31 ülke ile seyahat kısıtlamalarını kaldıracak. Devamını oku...
- Metroda corana virüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaştı. Devamını oku...
- İngiltere’de plajda çıkan sosyal mesafe kavgası hastanede bitti.Devamını oku...
- İngiliz iş adamı Richard Branson’ın sahibi olduğu Virgin Group bünyesinde faaliyet gösteren Virgin Orbit’in uzaya ilk roket fırlatma girişimi başarısız oldu. Devamını oku...
- Queen grubunun gitaristi Brian May kalp krizi geçirdiğini açıkladı Devamını oku...
- Apple, USB-C'yi iPhone 12'ye getirmek istiyor Devamını oku...
- Torsus Praetorian adlı araç dünyanın ilk 4×4 Off-Road otobüs modeli olma özelliğini taşıyor. İşte içerisine 35 kişiyi sığabilen otobüsün detayları. Devamını oku...
- Norveç'te akıllı otoyol lambaları dönemi başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca döşenen akıllı lambalar, yoldan araç geçtiği an tam kapasite ile çalışıyor. Yol boşken ise ışık kapasitesini %20'ye düşürüyor. Haftada 2100 kWh tasarruf sağlayan sensörlü aydınlatmalar sayesinde düşük trafik yoğunluğu olan bölgelerde israfın önüne geçilmesi hedefleniyor. Devamını oku...
Magazin
- Fulden Uras takipçilerinden dua istedi: Çok ağrım var! - Devamını oku...
- Survivor 2020'de yaptığı rekor denemesiyle 3 milyon izlenerek, 2 milyonluk dünya rekorunu da geride bıraktı. Acun dünya rekorunu anlattı. - Devamını oku...
Spor
- Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Andre Drummond, gittiği bir restoranda 164 dolar gelen hesap için garsona 1000 dolar bahşiş bıraktı. Olay, garsonun kendi hesabında paylaşmasıyla ortaya çıktı. Devamını oku...
- İskoçya takımlarından Livingston bir ilke imza atarak 37 yaşındaki kalecisi Gary Maley'in kaderini taraftarın belirlemesine karar verdi. Maley'in takımda kalıp kalmaması için Twitter anketi düzenleyen kulüp, çıkan sonuca göre hareket edecek. Devamını oku...
- Schalke 04'te Suat Serdar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Devamını oku...
- Ersun Yanal, liglerin iptal edilmesiyle ilgili fikrini "Bitmemiş ligin şampiyonu olmaz" diyerek açıkladı. Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- Tavuklu kağıt kebabı
- Kuskus
- Kazandibi
Günün videosu
Podcast
BUNLARI DA OKUYUN