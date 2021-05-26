Akşam Postası | 26 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım açıklaması. Devamını oku...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına ilk yorum. Devamını oku...

MEB'den son dakika açıklaması! Haziranda başlayacağız. Devamını oku...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Süleyman Soylu açıklaması. Devamını oku...

Hibe desteği başvuruları başladı! Hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Devamını oku...

İtalya'da teleferik, 14 kişiye mezar olmuştu! Korkunç kazada ihmal ortaya çıktı. Devamını oku...

Bazı YouTuber'lara Pfizer aşısını kötülemesi için para teklif edildiği iddia edildi. Devamını oku...

Yanı başımızda Yunan-ABD tatbikatı yapılıyor! Bin asker katıldı. Devamını oku...

Oyuncu Fatih Koyunoğlu, iddiaya göre Kadıköy’de bulunan bir eğlence mekanında tanıştığı kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy’a cinsel saldırıda bulundu. Koyunoğlu hakkında ‘Cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte detaylar… - Devamını oku...

Kim Kardashian ile boşanma sürecinde olan Kanye West'in, Irina Shayk ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü! Kardashian'ın bu konu hakkında ne diyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. - Devamını oku...

Funda Aksu tarafından haklarında çıkan aşk iddiası yalanlanan şovmen Mehmet Ali Erbil'in (64), Influencer Çilem Nur Demiral'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Demiral'ın sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar oldukça dikkat çekici... - Devamını oku...

Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Serengil, özel hayatı ve sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Öte yandan ünlü sunucunun evlilik şartı ise oldukça şaşırttı. - Devamını oku...

Hülya Avşar: Zenginlik kadar kötü bir şey yok, bu nedir böyle, her şeyi alabilmek! - Devamını oku...

Sadakatsiz bu hafta neden yok? Medyapım'dan açıklama geldi - Devamını oku...

Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz istifa etti - Devamını oku...

Trabzonspor iki oyuncusunun transferini resmen açıkladı. Dün şehre gelen Gervinho ve Bruno Peres'e imza töreni düzenlendi. - Devamını oku...

Galatasaray Kulübü, başkanlık seçiminin 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 arası Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını açıkladı. - Devamını oku...